最受歡迎的水果？台人狂指「3大天王」：吃了幸福感UP！

▲網友提問，大家心目中最愛的前三名水果是什麼呢？（圖／翻攝 PTT ）

擁有「水果王國」美名的台灣，一年四季都會有不同種類的鮮甜水果。不過，就有網友好奇，台灣那麼多種水果，那在這之中，最受台灣人歡迎的前三名是什麼呢？對此，就引來許多人曝光心目中的答案。日前有一名網友於 PTT WomenTalk 版上發文，表示假設在不考慮身體及財力等狀況下，純粹以「吃下去產生的幸福感 up up ，吃再多也不膩」來說，大家心目中的水果界 TOP3 是誰呢？原 PO 透露，自己認為愛文芒果的酸甜滋味、水蜜桃的甜汁液、草莓的果香，都非常迷人，因此自己把他們擺在前三名，「其他像鳳梨、木果、荔枝、琵琶葡萄、哈密瓜我也都愛，但要舉出吃不膩的前三，絕對是這三個無誤」。問題一曝光後，就引來許多網友回應，其中最多人點名的就是「芒果」，「芒果真的很讚」、「愛文芒果真的超讚呀」、「ㄘㄨㄚ冰加芒果超棒的」。再來「西瓜」、「荔枝」也被許多人點名，「對了，夏天也要吃荔枝阿」、「西瓜，荔枝，還有一個，蓮霧好了」、「第一絕對是西瓜吧」、「黃西瓜、紅西瓜、很甜的紅西瓜」、「荔枝荔枝荔枝」。不過，亦有其他人提出不同看法，直言「李子！！！ 酸到底的，讚」、、「蘋果，甜橙，香蕉，這三種最常見」、「無籽葡萄，超大又脆又甜」、「現在家裡有切鳳梨，我都拿鳳梨心來吃而已，真的有夠甜，有夠好吃」。（編輯：陳雅雲）