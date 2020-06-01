NOW早報／美國宣布退出WHO！德國「反應」曝　台人全看傻

美國總統川普日前宣布，決定終止美國與世界衛生組織的關係，消息一出，德國衛生部長史巴恩便表示「川普宣布退出世衛組織的最新之舉，對國際公衛而言，是令人失望的挫折」對此，就有網友就在 PTT 貼文指出「美國宣布退出 WHO ，德國衛生部長跳出來開一槍，覺得歐洲現在的風氣就是不爽美國想當老大干預他國事務，但現在中國也在做一樣的事情，但歐洲人卻覺得又沒有影響到他們，對美國的印象就是自我中心、種族歧視，但對中國就是，科技發達，富強的國家。」

該名網友更提到，「最近美國白人警察殺黑人的事情，很多歐洲都在笑美國落後，怎麼到 2020 年還有這種歧視發生，美國政府要清查有解放軍背景的中國留學生，歐洲人覺得這是美國人歧視中國人，中國對於歐洲國家來說真的太遠，真的要等到中國人對歐洲人有威脅才會轉換心態」。

對此，其他網友紛紛回應「有事嗎，難道台灣這次優異的防疫沒進 WHO 就不是挫折？根本雙標」、「超認同這篇，根本不懂德國在氣什麼」、「認同 +1 ，就離太遠了沒威脅」、「這種切身之痛只有台灣懂，歐洲就是不爽美國想當老大但自己又不拿錢出來支援 WHO 」、「捐了口罩後，台灣被壓著打時，怎不見德國出來喊聲...唉」、「真的太現實了，台灣不進 WHO 就不是挫折嗎？」



事實上，即便中國因為新冠肺炎疫情遭到國際撻伐，但德國總理梅克爾日前仍表示，她將致力於與中國保持「重要的、建設性的」對話，與中國保持合作關係，對歐盟而言符合「重大戰略利益」，顯見在美國與中國的這場無形戰役，選擇站邊了中國。



▲網友討論歐洲人對於美國的心態。（圖／翻攝PTT） 今日天氣／各地留意午後雷陣雨！白天悶熱 注意防曬補水





今（ 1 ）日天氣與今天類似，各地大多為多雲到晴的天氣，清晨南部地區仍有零星短暫陣雨，午後各地山區及近山區的平地有局部短暫雷陣雨，大台北、宜蘭及花蓮地區午後降雨的範圍較大一些，下午出門請攜帶雨具；白天各地悶熱，各地高溫約 32 至 34 度，由於雲量偏少，各地紫外線指數也易達過量至危險級，外出活動請注意防曬並多補充水份。





趁亂打劫！美國33城爆發抗議 蘋果、LV遭暴民硬闖





美國明尼蘇達州的明尼亞波里斯白人警察因執法過當，導致非裔民眾佛洛依德（ George Floyd ）不幸喪命，引發民眾憤怒情緒，在全美 33 個城市爆發示威潮，其中部份抗議活動和平進行，但另外一些示威則失控，民眾不只放火燒警局、襲擊警察，更出現趁火打劫的情況，就連名牌精品店也難逃一劫，包括 LV、蘋果商店等，都遭到暴民闖入，大肆破壞。



▲抗議期間，有民眾闖進精品店內趁亂劫走商品。（圖／翻攝自 BEST FBKL）

影／談敦南店熄燈 誠品董座吳旻潔：很幸運能好好道別





誠品敦南店 5 月 31 日午夜將落幕，誠品董事長吳旻潔表示，敦南店熄燈某種程度上就像父親吳清友的離開，但很幸運有機會好好說再見，也直言是每個進來的讀者成就了這家店。吳旻潔表示，敦南店於 1989 年成立、1999 年的 24 小時書店、2008 年改裝，自己在 2004 年加入誠品，期間看著這家店書區改了非常多次，真的是收納自己所有當時的喜怒哀樂，是具有重要歸屬感的據點，也表示誠品敦南店真的是誠品的母店，所有成長、發展都從這裡開始。



而被問到正式告別是否有些感傷，吳旻潔則直言，生命中有太多無法預期、無法好好道別的事，從這角度來說，「我們跟誠品敦南店都是幸運的，因為我們可以很早之前開始倒數，有計劃地、好好跟他道別。」



▲誠品董事長吳旻潔談到敦南店熄燈，直說讓他想到父親，也是創辦人吳清友。（圖／記者陳明安攝, 2020.05.31）

邋遢醫生私下是大美人 「她」還當過宋慧喬最正祕書！





韓劇《機智醫生生活》第一季本週播畢，劇中各個角色都備受討論，其中飾演張冬天的申賢彬，以及雋婠（鄭敬淏 飾）的女友翊純（郭善英 飾）戲外都是大美人！兩位的演戲經歷也很豐富，申賢彬曾與男神玄彬合作電影《機密同盟》飾演他妻子，郭善英則在電視劇《男朋友》中飾演宋慧喬的「最正祕書」，2 人都是演過各大作品的最強綠葉。



▲申賢彬（左）跟郭善英是最美綠葉。（圖／申賢彬IG、Netflix、tvN）

小心為妙！端午節前「5星座」運勢起伏大 天蠍慎防小人



