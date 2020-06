NOW早報／美國宣布退出WHO！德國「反應」曝　台人全看傻

美國總統川普日前宣布,決定終止美國與世界衛生組織的關係,消息一出,德國衛生部長史巴恩便表示「川普宣布退出世衛組織的最新之舉,對國際公衛而言,是令人失望的挫折」對此,就有網友就在 PTT 貼文指出「美國宣布退出 WHO ,德國衛生部長跳出來開一槍,覺得歐洲現在的風氣就是不爽美國想當老大干預他國事務,但現在中國也在做一樣的事情,但歐洲人卻覺得又沒有影響到他們,對美國的印象就是自我中心、種族歧視,但對中國就是,科技發達,富強的國家。」

該名網友更提到,「最近美國白人警察殺黑人的事情,很多歐洲都在笑美國落後,怎麼到 2020 年還有這種歧視發生,美國政府要清查有解放軍背景的中國留學生,歐洲人覺得這是美國人歧視中國人,中國對於歐洲國家來說真的太遠,真的要等到中國人對歐洲人有威脅才會轉換心態」。

對此,其他網友紛紛回應「有事嗎,難道台灣這次優異的防疫沒進 WHO 就不是挫折?根本雙標」、「超認同這篇,根本不懂德國在氣什麼」、「認同 +1 ,就離太遠了沒威脅」、「這種切身之痛只有台灣懂,歐洲就是不爽美國想當老大但自己又不拿錢出來支援 WHO 」、「捐了口罩後,台灣被壓著打時,怎不見德國出來喊聲...唉」、「真的太現實了,台灣不進 WHO 就不是挫折嗎?」



事實上,即便中國因為新冠肺炎疫情遭到國際撻伐,但德國總理梅克爾日前仍表示,她將致力於與中國保持「重要的、建設性的」對話,與中國保持合作關係,對歐盟而言符合「重大戰略利益」,顯見在美國與中國的這場無形戰役,選擇站邊了中國。



▲網友討論歐洲人對於美國的心態。(圖/翻攝PTT) 今日天氣/各地留意午後雷陣雨!白天悶熱 注意防曬補水





今( 1 )日天氣與今天類似,各地大多為多雲到晴的天氣,清晨南部地區仍有零星短暫陣雨,午後各地山區及近山區的平地有局部短暫雷陣雨,大台北、宜蘭及花蓮地區午後降雨的範圍較大一些,下午出門請攜帶雨具;白天各地悶熱,各地高溫約 32 至 34 度,由於雲量偏少,各地紫外線指數也易達過量至危險級,外出活動請注意防曬並多補充水份。





趁亂打劫!美國33城爆發抗議 蘋果、LV遭暴民硬闖





美國明尼蘇達州的明尼亞波里斯白人警察因執法過當,導致非裔民眾佛洛依德( George Floyd )不幸喪命,引發民眾憤怒情緒,在全美 33 個城市爆發示威潮,其中部份抗議活動和平進行,但另外一些示威則失控,民眾不只放火燒警局、襲擊警察,更出現趁火打劫的情況,就連名牌精品店也難逃一劫,包括 LV、蘋果商店等,都遭到暴民闖入,大肆破壞。



▲抗議期間,有民眾闖進精品店內趁亂劫走商品。(圖/翻攝自 BEST FBKL)

影/談敦南店熄燈 誠品董座吳旻潔:很幸運能好好道別





誠品敦南店 5 月 31 日午夜將落幕,誠品董事長吳旻潔表示,敦南店熄燈某種程度上就像父親吳清友的離開,但很幸運有機會好好說再見,也直言是每個進來的讀者成就了這家店。吳旻潔表示,敦南店於 1989 年成立、1999 年的 24 小時書店、2008 年改裝,自己在 2004 年加入誠品,期間看著這家店書區改了非常多次,真的是收納自己所有當時的喜怒哀樂,是具有重要歸屬感的據點,也表示誠品敦南店真的是誠品的母店,所有成長、發展都從這裡開始。



而被問到正式告別是否有些感傷,吳旻潔則直言,生命中有太多無法預期、無法好好道別的事,從這角度來說,「我們跟誠品敦南店都是幸運的,因為我們可以很早之前開始倒數,有計劃地、好好跟他道別。」



▲誠品董事長吳旻潔談到敦南店熄燈,直說讓他想到父親,也是創辦人吳清友。(圖/記者陳明安攝, 2020.05.31)

邋遢醫生私下是大美人 「她」還當過宋慧喬最正祕書!





韓劇《機智醫生生活》第一季本週播畢,劇中各個角色都備受討論,其中飾演張冬天的申賢彬,以及雋婠(鄭敬淏 飾)的女友翊純(郭善英 飾)戲外都是大美人!兩位的演戲經歷也很豐富,申賢彬曾與男神玄彬合作電影《機密同盟》飾演他妻子,郭善英則在電視劇《男朋友》中飾演宋慧喬的「最正祕書」,2 人都是演過各大作品的最強綠葉。



▲申賢彬(左)跟郭善英是最美綠葉。(圖/申賢彬IG、Netflix、tvN)

小心為妙!端午節前「5星座」運勢起伏大 天蠍慎防小人





時間過得很快,2020 上半年已經過快一半,一年一度的端午節馬上又要來臨了,而根據《靈匣網》報導,今年端午節在國曆 6 月 25 日,在此之前「巨蟹座、天蠍座、雙魚座、射手座、雙子座」的運勢起伏較大,必須特別留意,並好好調適心情和處事態度。(編輯:許苡晴)



▲端午節前「 5 星座」運勢起伏大,天蠍需慎防小人。(示意圖/取自pixabay)

