眼神太尖慘被主管資遣！同事揭「真正內幕」　女一聽心碎

▲一名女網友分享自己被挖角到新公司，卻馬上被資遣的故事。（圖／翻攝 Dcard ）

在得到一份工作後，都可能因為能力、薪資、人際關係等因素，被上級主管重新評估資質。不過，就有一名女網友指出，自己被某間公司挖角後，才到職 2 天就被主管資遣，而對方給予的原因竟是「眼神太犀利」，同事不喜歡她。但經過原 PO 私下請教後，發現真相完全不是這麼一回事，更因真正理由而讓她感到十分難受。先前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示自己原本在一間科技公司上班，原本公司都給予她穩定的薪資。但某日，另一間公司打電話過來希望她能跳槽過去，「第一次遇到我很開心，對方也承諾每個月多給我一萬的薪資，且主管也願意等我下班過去面談，於是在同事鼓勵下當然去了，前後一個月面試了兩次，終於確定錄取」。然而，到了新公司的第二天，主管卻叫原 PO 至小房間，接著支開所有同事，向她坦言「昨天你下班後我問過同事，她們都覺得你給人很大的距離感，最主要是因為你的眼神看起來好像能看穿一個人，很犀利！同事會不敢跟你互動，你沒有被別人說過嗎？」主管更表示「我想工作是要長期的，所以....做到中午可以嗎？不好意思......」，接著就拿出離職書交給原 PO 。當下女網友當場愣住，她心想「昨天不是跟第一次見面的同事有說有笑嗎？早上不是還一起外出辦公開開心心嗎？然後不是約了一起吃飯，同事們都很熱心教導我帶著我嗎？」由於理由難以接受，原 PO 也試著挽回，而主管就回應「當然我也可以讓你繼續嘗試做下去啊！公司不會缺這些薪資，但重點是你早晚會承受不住在職場被孤立而離職，與其到時候不愉快的離開，不如現在帶著資遣單還可以領失業補助。」主管的言論，也讓原 PO 下定決心簽下離職單離開。但之後，女網友透露，同事私底下跟她坦白，是因原 PO 為身障身分，走路時會有一拐一拐的情況，主管表示「之前面談時我走路看起來沒有那麼嚴重，這樣有損公司形象（工作需外出見客戶）」。這樣的真相，也讓她無奈直呼「如果是因為這個原因，也是第一次遇到啊⋯⋯」。貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看都氣憤直言，「什麼鬼啦！居然被邀過去然後被資遣....而且這什麼鬼理由...」、「鐵定是因為走路的關係，超級過分耶！如果只是因為眼神這種原因不是面試的時候已經見過面了嗎？希望你心裡不要太受傷，就重新找工作吧！」、「好傻眼⋯要資遣什麼理由都有」。（編輯：陳雅雲）