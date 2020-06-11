購屋哪個「嫌惡設施」最爛？房客曝最差環境：完全不用睡

▲網友們紛紛認為警察局、消防局、醫院、殯儀館、高架橋和宮廟中，就屬「宮廟」最讓人無法接受。（示意圖／取自 Unsplash ）

買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，不過要挑選到好的房子也是非常重要，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「購屋時哪個『嫌惡設施』最爛？」沒想到房客一面倒的揭露「最差環境」，直呼「完全不用睡」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「房子附近有嫌惡設施，你願意買嗎？」的文章表示，「假如今天有一間 3 樓透天，裝潢、附近交通什麼都好，但是唯一的缺點就是，你所想得到的嫌惡設施都在這間房附近，像是警察局、消防局、醫院、殯儀館、高架橋和宮廟等，有人願意買這種房子嗎？」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，甚至更有房客點出「 1 最差環境」，留言區蓋起高樓。網友們紛紛認為警察局、消防局、醫院、殯儀館、高架橋和宮廟中，就屬「宮廟」最讓人無法接受，「我不要宮廟，其他還可以接受」、「宮廟還會有一堆 8+9 到處噴檳榔汁，隨地大小便」、「其實宮廟正後方是風水最差的位置，連房仲都不想碰，更別說金爐不是環保金爐鄰居就難受了」、「前三個 OK ，有宮廟真心不行，鄉下宮廟一堆 8+9 ，然後三不五時就有活動吵的要死」、「除了宮廟其它都還好， 8+9 整天在路上尋仇，路過被砍怎辦」、「除了宮廟其他根本還好！出巡還什麼活動吵到晚上、路直接塞爆、不關窗就是鞭炮聲跟煙灰一起侵擾你」。（編輯：王柏文）