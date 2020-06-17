肉肉自己賺！日本動物園回禮超有創意　募資瞬間達標

▲據園方表示，動物們每個月的飼料費高達2000萬日圓（約台幣550萬元），還有設施為運的費用等等，讓園方不得不舉辦募款活動。（圖／campfire@ノースサファリサッポロ）

今年因為2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，許多動物園、水族館不得不暫時歇業，但動物們平常的花費卻省不得，管理人員叫苦連天，也各自想方設法，要讓動物們能盡量以最好的狀態繼續生活。





而最近日本北海道札幌市的動物園North Safari Sapporo也發起了募資活動，希望能補足花費龐大的飼料費用，其中創意十足的「回禮」成功在網路上引起話題，也因此募款金額很快就輕鬆達標，並且已突破3000萬日圓，目前仍在持續增加中！





園長表示：「本園特別會娛樂客人，來園不只能享受獨特的體驗，當然募資回禮也能得到非常獨特的東西。」動物園提供的回禮包括： 捐助3000日圓的3入開運御守組（內有獅子毛、貓頭鷹羽毛、蛇蛻皮）、河狸咬過的木頭杯墊；7000日圓可獲得企鵝、水豚等動物的足跡T恤，或是猴子、海狗、山羊等動物親筆畫作。





其中讓人最意外的是，捐助7萬日圓還能獲得「獅子抓爛咬爛的牛仔褲」，捐助10萬日圓甚至還能當上「一日園長」！





不只非常有創意，成品也很細緻精美，讓許多網友看了忍不住贊助，也因此很快就達標啦～



▲3入開運御守組（內有獅子毛、貓頭鷹羽毛、蛇蛻皮）（圖／campfire@ノースサファリサッポロ） ▲木頭杯墊（被河狸咬過的）（圖／campfire@ノースサファリサッポロ、電視截圖） ▲足跡T恤（企鵝、水豚踩過的）（圖／campfire@ノースサファリサッポロ） ▲動物親筆畫作（猴子、海狗、山羊親自下筆發揮）（圖／campfire@ノースサファリサッポロ） ▲獅子抓咬過的特製牛仔褲，每條都有獅子獨特的設計（圖／campfire@ノースサファリサッポロ）

網友看到紛紛笑噴：「這些回禮真的既特別又獨一無二，忍不住笑出聲音」、「那個牛仔褲為什麼那麼多人搶ww」、「我也喜歡牛仔褲，除了實穿外，做工精美」、「穿出門可以炫耀我這褲子被獅子咬過（？）」。





最後來看看獨一無二的牛仔褲製成影片！（編輯：李家慧）



