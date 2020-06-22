人妻路上被超大黃金砸！隔天一買彩券　結局全場跪了

▲原 PO 貼出自己中獎的彩券。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）

▲一名女網友指出，自己某日被鳥屎滴到，沒想到隔日卻中了彩券大獎！（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）

許多民眾都會買張彩券、樂透來小試身手，希望能藉此得到一筆意外之財。不過，就有女網友指出，自己某日在路上騎車突然被超大黃金砸到，沒想到隔天出門一買彩券，結果讓人驚嘆直呼「太誇張了！」日前有一名女網友於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示自己某天帶著小孩在路上騎車，沒想到突然天降黃金，「嘩... 一顆超大鳥屎砸到我的安全帽上，噴到左肩衣服 跟小孩的揹巾 & 圍兜上」。遭遇這樣的事情，原 PO 當日並沒有立即去買張彩券，而是等到隔日突然想起，才決定小試身手一下，但沒想到，原 PO 一兌獎後發現自己竟然中獎了，「一掃描那個中獎聲音，抬頭一看 ，我跟老闆都大吃一驚啊...買全餐結果全中，而且還是老闆開給我的電腦選號哦！簡直幸運到不行，準備拿彩金去買我朝思暮想的 Switch 嘍」。除此之外，原 PO 還透露，被鳥屎砸到的當天，好像就開出了大樂透頭獎，更直言「剛好就是我戶籍地區，早知道那天應該當下去買，説不定中獎是我」。貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看也羨慕直呼，「鳥在哪裡？我也要滴鳥屎」、「為什麼我踩到狗屎後，去買彩卷還是一樣槓龜啊？」、「我被鳥屎砸很多次了...從來沒有去買過...下次如果還有機會～我在去買看看！」、「我也是被鳥屎滴到，跑去買不過沒中。」（編輯：陳雅雲）