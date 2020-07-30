同事驚喜送iPhone！對方「真實身分」曝　網臉綠：出大事

▲原PO和許久不見的同事見面，但對方卻突然送她手機，讓她十分困惑。（圖／翻攝PTT）

每逢生日之時，都會有親朋好友，或是職場同事給予祝福。不過，就有女網友指出，自己有一名許久未見的同事，但某日見面卻突然給她iPhone11當作生日禮物，然而原PO也在文內曝光對方身分，以及事後同事傳給她的訊息，讓許多人一看嚇壞直呼「絕對不能收！」原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己有一名許久未見的同事，對方已婚且有一個小孩，近日原PO就和他約出來吃飯聊天，原來只是想聽聽對方在不同部門、分店的工作辛酸，沒想到卻突然送了一支iPhone11給原PO。對方拿出禮物後，原PO當下十分傻眼，更不斷推辭說「我只喜歡收別人的二手機，要新的我自己買就好了！」但同事仍執意贈送，更強調「是情人節跟生日禮物一起送」。不僅如此，對方回去後更傳訊給原PO，直言「有些事我還是留在心裡沒法說出口，手機是個心意，下不為例，跟你約定好下次不會再送這種東西，祝我們友誼長存」。這樣的狀況，就讓原PO傻眼直呼「一沒跟你有親密舉動二沒啥私密話語，這是發生什麼事情了，求解」。貼文一曝光後，就引來網友討論，不少人一看到對方已婚身分，也紛紛嚇壞留言，「這收了會一發不可收拾」、「收了會出大事欸」、「久未見面突然送東西，這是.....」、「絕對不要收，不單純」、「別傻了！你心裡一定有譜，這個禮物不能收」、「千萬不要收，沒有任何事物是不需要代價的」。另外，許多鄉民看到原PO最終收下禮物也回應，「他有老婆，但送你貴重的東西當情人節禮物，然後你還收是要跟他老婆對尬是嗎」、「不知道什麼事還敢收喔」、「結論：妳還是收了」、「這個怎麼能收= =」、「呃，這種白送的貴重物品妳敢收哦」。（編輯：陳雅雲）