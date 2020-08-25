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友買iPhone11狂炫耀！他「貼心一提醒」反被絕交：有事嗎

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-25 11:13:46

▲一名網友指出，友人向他炫耀買了iPhone11，但他提出自己的看法後，卻收到對方絕交宣言。（圖／翻攝自蘋果官網、《爆怨公社》）
▲一名網友指出，友人向他炫耀買了iPhone11，但他提出自己的看法後，卻收到對方絕交宣言。（圖／翻攝自蘋果官網、《爆怨公社》）
近年來科技不斷發展，人手一機的情況也見怪不怪，各大手機廠牌更是每年推陳出新，透過不斷升級手機外觀和軟體，吸引許多民眾購買。不過，就有網友指出，好友最近買了一台iPhone11向他炫耀，而他聽聞後就貼心提醒一事，沒想到反收到朋友的絕交宣言，讓他傻眼直呼「你有事嗎？都不能有自己的意見嗎？」

原PO於《爆怨公社》上發文，表示朋友最近傳訊跟他炫耀買了一台iPhone11，對此他也向友人回應「我知道，你FB（臉書）這兩天一直拍夜景，看的出來是換新手機」。

緊接著對方也詢問道「如何？不錯吧？」，但原PO就提出自己看法，直言「是還不錯，不過飽和度感覺有點怪怪的」，認為夜景效果不夠銳利，最後更質疑提問「你沒有發現拍起來樹葉都糊糊的嗎？」

對於原PO的反應，友人當下就不滿回嗆「有嗎？我覺得很清楚啊！是你沒審美觀念吧！我的手機一台四萬多你知道嗎？拍照怎麼可能輸你們一台一兩萬的，你們這些人就是見不得人家好」，最後更拋出絕交宣言「朋友不用做了，滾！」面對朋友突如其來的暴怒，也讓原PO不爽直呼「你有事嗎？都不能有自己的意見嗎？」

▲原PO提醒友人夜景拍起來看起來模糊，反被對方不爽回嗆。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲原PO提醒友人夜景拍起來看起來模糊，反被對方不爽回嗆。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也傻眼留言「對於喜歡炫耀的人，敷衍他就好」、「不接受人家意見幹嘛問啦」、「又是一個自己爽別人也要爽」、「他只是想炫耀不是真討論」、「這種朋友不要也罷」、「你把他的玻璃心踩的粉碎粉碎」。

但也有人提出不同看法，「他開心，你祝福，這樣不是很好嗎？後面說的都多了」、「2個人感覺差不多，人家買新東西，祝福就好。」、「我覺得你第四句話多說的！直接潑冷水，換成我也會不開心！但你朋友是太衝動了」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

炫耀 iPhone11 朋友 手機 拍照

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