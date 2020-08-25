友買iPhone11狂炫耀！他「貼心一提醒」反被絕交：有事嗎

原PO於《爆怨公社》上發文，表示朋友最近傳訊跟他炫耀買了一台iPhone11，對此他也向友人回應「我知道，你FB（臉書）這兩天一直拍夜景，看的出來是換新手機」。
緊接著對方也詢問道「如何？不錯吧？」，但原PO就提出自己看法，直言「是還不錯，不過飽和度感覺有點怪怪的」，認為夜景效果不夠銳利，最後更質疑提問「你沒有發現拍起來樹葉都糊糊的嗎？」
對於原PO的反應，友人當下就不滿回嗆「有嗎？我覺得很清楚啊！是你沒審美觀念吧！我的手機一台四萬多你知道嗎？拍照怎麼可能輸你們一台一兩萬的，你們這些人就是見不得人家好」，最後更拋出絕交宣言「朋友不用做了，滾！」面對朋友突如其來的暴怒，也讓原PO不爽直呼「你有事嗎？都不能有自己的意見嗎？」
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也傻眼留言「對於喜歡炫耀的人，敷衍他就好」、「不接受人家意見幹嘛問啦」、「又是一個自己爽別人也要爽」、「他只是想炫耀不是真討論」、「這種朋友不要也罷」、「你把他的玻璃心踩的粉碎粉碎」。
但也有人提出不同看法，「他開心，你祝福，這樣不是很好嗎？後面說的都多了」、「2個人感覺差不多，人家買新東西，祝福就好。」、「我覺得你第四句話多說的！直接潑冷水，換成我也會不開心！但你朋友是太衝動了」。（編輯：陳雅雲）