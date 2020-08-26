曖昧女存款僅7萬！他想婚超猶豫　眾看真相愣：等級很高

原PO於PTT Boy-Girl板上發文，表示自己今年37歲了，由於步入中年想組建家庭的心願越來越大，最近更和公司一名女同事處在曖昧期，對方一樣也是37歲，月收入也和自已差不多。他也透露，這半年來和對方都會聊天，也會出去約會，「聊得來，有想跟她結婚渡過餘生的打算」。
但讓原PO苦惱的是，先前和女子談心時，對方坦言存款僅有七、八萬，更揭露原因表示「之前被外國人騙，積蓄都被騙光」。原PO當下也不好意思追問，但這就讓他納悶直呼「感覺自己好像被澆頭冷水清醒了，突然不怎麼想要跟她交往結婚，但又怕自己日後找不到對象，該怎辦？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，但許多人紛紛勸誡PO別太衝動，直言「快逃啊，還想什麼？」、「女方等級很高哦」、「貧窮百事哀，肯定不行= =」、「被騙一次可能會有下一次」、「最後兩句母湯，根本為了交往而交往...」、「沒存款還行，被騙不行，這麼傻，以後你會氣到吐血的，幾百萬被騙也不過幾秒鐘的事情」、「這種會被騙的不要考慮了，小心結婚後害你的財產被騙光」、「你開始懷疑她存款問題，就表示其實有其他很多問題了，要考慮清楚」。
但也有人提出不同論點，表示「其實如果不是因為消費習慣不良或收入不穩定，未來問題其實不大。但你有猶豫就千萬別下去」、「她很誠實阿！多的是不敢給知道的，為了這點可以結啦」、「看為什麼被騙吧？沒存款那人怎樣呢？這都是你自己要去思考」、「應該說沒存款沒關係，但對方有沒有未來自已的規劃很重要」。（編輯：陳雅雲）