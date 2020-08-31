附近有火災扛７貓皇逃命　喵一臉淡定她驚：我怎麼扛的？

日前住在新北市林口區的吳小姐住家附近發生火災，當時火勢嚴重整條路煙霧瀰漫，林小姐在情急之下先將正在吃飯或是發呆舔毛的貓咪一一塞進大籠子，最後抓進比較容易緊張的貓咪然後迅速地連籠帶貓一起扛下三樓，由於只有她一人獨居，只能自己扛了3、40公斤的貓咪倉皇逃生。後來在將近50台消防車與100多名消防人員的搶救下火勢迅速被撲滅，所有人紛紛走回屋內時，這時她才驚覺「籠子怎麼那麼重？」明明剛剛扛下來時一點都不覺得啊！有趣的是吳小姐看著自己的7隻貓咪，大家一臉淡定模樣彷彿完全剛才未曾發生任何緊急狀況，有的貓咪甚至還一副「幹嘛打擾我吃飯」的臉！
吳小姐笑說這些貓咪雖然都是來自路邊撿到、朋友送的或是貓咪生的，但每一隻都是她的心頭寶貝，因此「要逃就大家一起逃」，只是要帶回家時才發現「貓咪好重」，扛上三樓短短的路程就走了超過5分鐘，害她回到家直接累倒隔天發現手超痠痛，事後她將過程分享在貓咪社團，立刻引起許多網友留言：「看來今天要開始重訓」、「母愛的強大」、「幸好人與貓咪都平安」、「腎上腺素的功勞啊」、「逃生瞬間扛七隻出去，超猛的！」所幸除了一隻貓咪當下不小心吸到煙味短暫乾嘔一下，其他貓咪都平安無事，一回到家馬上繼續吃飯，順利結束了這一場火災驚魂記呢！（編輯：陳珮瑜）