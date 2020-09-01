全台最強Youtuber是九妹？眾狂推「不露臉女神」：黑馬啊

台灣Youtuber眾多，如何在優秀的影片創作者中脫穎而出，是許多人面對的課題，知名Youtuber「Joemen」的頻道因為題材多元，吸引不同領域的粉絲前來觀賞，創立頻道以來，目前訂閱數已經達到192萬。對此，就有網友討論「Joemen的訂閱竟然快兩百萬了？」貼文引發熱議。





原PO在PTT貼文指出「欸欸！我記得九妹前幾年才剛滿百萬訂閱啊，怎麼現在快兩百萬了啦，瞬間海放一堆前輩耶！應該可以說是台灣最強的Youtuber吧？誰能告訴我九妹到底還能多猛啊？」



▲知名 YouTuber Joeman頻道即將突破兩百萬大關 。（圖／翻攝 Joeman IG ）

貼文一出，網友紛紛回應「瘦下來了更有型啊，題材又多元，觀眾一定多」、「九妹粉+1影片質感好，而且真的有東西」、「影片質感真的好，他整集30分鐘都看得下去」、「愛看他的開箱，介紹很舒服」、「瘦下來了更討喜了！題材是真的很廣」、「開箱、談話節目、綜藝都兼具，人氣高漲正常啦」。



