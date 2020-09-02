男等紅燈遭撞索賠6千！對方自爆「身份」　眾看傻：別鬧

原PO在《爆料公社》表示，「我是來自香港的僑生，買了一台二手的機車，昨日凌晨2點多，肚子餓騎去買宵夜，回家的路上在一個路口等紅燈，我停在機車停等區那停了三秒左右，突然有一輛汽車從後撞過來，當下直接往右倒，幸虧當時旁邊的外送員幫忙報警，後來警察到現場，做了筆錄、酒測等等流程，然後我就跑去醫院了」。
原PO指出，「等警察的期間，車主有和我說他是校長，事後我們用Line商量賠償的問題，第一天跑車行的時候，車禍損傷650元的維修費，我直接報價給他，對方也欣然同意，但後來又發現後煞車也壞了，第二天去車行估價，費用是6380元，但對方卻質疑我『亂估價』，揚言要提告，之後他也用身份、學校來威脅，還透露因認識的高層人士也要給他面子，真的很扯」。
原PO說，「我晚發現後煞車故障我很抱歉，但也不代表他可以如此，受過高等教育的人，如此打壓一位還在受教育中的年輕人這樣好嗎？而且是你撞我，車損的部分不是應該你要賠的東西嗎？」
許多網友看完也力挺原PO，「好扯，是不想付錢吧」、「告他，別和解了」、「東扯西扯關係，就是不要賠」、「撞人還套關係，這我就不懂了」、「你在等紅燈，他從後面撞你，他是要負全責的」、「高等教育？別鬧了」、「沒錢賠、沒錢買保險就不要開車上路」。
另外也有網友說，「你不一次說賠償金額，任誰都覺得你在亂估價」、「650變6500，誰要賠你」、「太急著報價了，這次就當學經驗吧」、「索賠分段式要，是我也會受不了」、「印象中不能報改裝費，只能報原廠的，難怪對方不想賠」。（編輯：許智超）