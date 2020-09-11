台灣口罩品質好卻輸中國？內行揭「殘酷真相」：好不甘心

新冠肺炎疫情從今年初開始延燒，當時為了應對國人口罩需求，政府卯起來設口罩產線、建置「口罩國家隊」，隨後在疫情延燒國際時，支援不少國家品質優良的口罩，讓許多人認為這是值得驕傲的事情。不過，就有網友討論「台灣口罩到現在還是慘輸中國口罩啊！」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我記得當初Taiwan can help的時候，記得說是台灣口罩品質遠大於中國口罩，藉由擴產，未來台灣可以吃下不少市場，增加台灣競爭力，利用口罩也能交換不少國際地位，促成台灣跟各國的交流。」
「結果半年下來，台灣一樣有上億片中國口罩，而實際上國際也是用中國口罩大宗，因為中國原本產量就很大，幾乎世界上各國都會用中國貨，那麼，連台灣進口都是進口中國口罩為大宗下台灣，真的有Help到世界什麼嗎？更別說口罩市場贏過中國」。
貼文一出，網友紛紛回應「不爭的事實就是中國口罩製造量本來就很大，台灣怎樣都會輸」、「你台灣良率90趴，產能200萬，別人良率60趴，產能1000萬，需要時還是得跟良率低的買」、「品質再好，產能吃不下市場需求也沒用」、「產能輸中國是不爭的事實，不管怎樣本來就會輸」、「有國家隊一樣輸啦，中國口罩製造很驚人，即便良率很低，需求量大時還是略勝一籌，不甘心但也沒辦法」。
事實上，雖說台灣口罩品質良好，但因製造量仍舊落後中國一大截，以現況口罩國家隊日產能最高1500萬片來看，中國口罩日產量保底1.5億起，因此即便台灣口罩品質良率是100％，中國口罩良率只要有60％，實際產出合格口罩都是遠超台灣，也導致台灣要因口罩獲取國際地位甚至分食口罩市場，可能性微乎其微。（編輯：張嘉哲）
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