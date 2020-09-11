台灣口罩品質好卻輸中國？內行揭「殘酷真相」：好不甘心

新冠肺炎疫情從今年初開始延燒，當時為了應對國人口罩需求，政府卯起來設口罩產線、建置「口罩國家隊」，隨後在疫情延燒國際時，支援不少國家品質優良的口罩，讓許多人認為這是值得驕傲的事情。不過，就有網友討論「台灣口罩到現在還是慘輸中國口罩啊！」貼文引發熱議。





▲網友表示，半年過去，雖然台灣口罩品質良好，也幫助不少國家，但是中國口罩產量卻碾壓台灣。（圖／外交部提供）