沒戴口罩被趕出院！大媽吐「6字」回嗆　護理師當場氣翻

新冠疫情爆發後，我國政府推出「口罩實名制」，而在疫情微幅升溫加上經濟部接連查獲加利、豪品進口陸製口罩混入國家隊販售牟取暴利，不少民眾也更加急切的想到各大通路購買盒裝口罩。近日，就有民眾抱怨遇到一名「故意不戴口罩」到醫院就診，想跟護理師凹的大媽，而護理師表明無法持續替她提供免費口罩後，該名大媽的回應卻讓當場所有看病的民眾和護理人員全都傻眼。





一名網友在臉書社團《爆怨公社》分享這個誇張行徑，她表示自己到地方診所看病時，遇到一名年紀稍長她幾歲的大媽也想掛號，但因為沒戴口罩櫃檯的護理人員就請她回家戴上口罩再回來，「就跟你說來看醫生ㄧ定要戴口罩才能進來看診，你每次都不戴，每次都要盧我們今天不能再讓你這樣了」。

而原PO看到該位被訓斥的大媽走出診所後，ㄧ時之間於心不忍，決定追上前拿出自己的備用口罩提供她使用，沒想到此時這名大媽卻看了原PO手上的口罩一眼，嫌棄的說「這顏色我不要！」，接著從包包拿出淡紫色的口罩大搖大擺的走回診所內，就連掛號的護理人員也氣憤的向原PO表示「她就是這種人」，讓她無奈感嘆真是好心被雷劈。

▲原PO也默默表示這款粉色口罩自己也是才剛搶到而已。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

文章曝光後，就有不少民眾也替原PO抱不平，紛紛留言表示「太多人明明有口罩都這麼說！有些放車裡懶得拿而已」、「真的是好心給雷親！我也遇過，幾乎是診所，就只是不想戴而已，還好護士都有強制！」、「戴口罩是讓你隔絕病菌，選顏色並沒有差好嗎」。（編輯：楊智傑）