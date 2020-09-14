人夫想領13萬存款送小三！女行員氣炸急制止　結局神反轉

銀行除了會設立提款機供民眾領款，行內也會有專業行員鞋助幫忙民眾處理業務。不過，就有網友指出，自己到銀行鄰櫃想領13萬出來，沒想到女行員一知曉用途是要拿來「送小三」，就立馬著急勸誡，但真相一曝光後，反而引來許多人笑大直呼「真的太可愛！」
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示自己長期都會去一間銀行存錢，也因此和裡頭一名櫃檯小姐十分熟識。某日原PO到銀行時，櫃檯小姐就提問「今天要存多少啊」，然而他反而搖頭指出自己是要來領錢的，一聽到與以往不同，櫃檯小姐也驚訝直呼「難得看到你領錢餒！要領多少啊？」
隨即原PO也表示要領13萬的存款，更坦承是要給「小三的零用錢」，一聽到理由，櫃檯小姐就憤怒拒絕，更直言「我也是人家的老婆，我怎麼能容忍你領錢養小三呢？」
聽到當下，原PO就搞笑回應「這裡領錢還有安全機制喔⋯⋯」不過原PO也揭露真相，透露這13萬其實要拿來買車的，小三的真實身分其實是「摩托車」，不過與女行員意外的對談，也讓原PO大笑直言「每次來看到她都覺得很有趣」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛留言，「我以為她是說：小三居然不是我！不給你領」、「你老婆在後面，她很火」、「我需要分行資訊，我有一千三要存」、「重點人家有老公了」、「我懷疑你在把妹，但我沒有證據」、「櫃檯小姐也太可愛！」（編輯：陳雅雲）