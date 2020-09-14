人夫想領13萬存款送小三！女行員氣炸急制止　結局神反轉

銀行除了會設立提款機供民眾領款，行內也會有專業行員鞋助幫忙民眾處理業務。不過，就有網友指出，自己到銀行鄰櫃想領13萬出來，沒想到女行員一知曉用途是要拿來「送小三」，就立馬著急勸誡，但真相一曝光後，反而引來許多人笑大直呼「真的太可愛！」





▲原PO領出13萬存款。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）