他躺著就爽賺5萬！女友嫌「沒前途」　結局全場一看跪了

交往中的兩人，有時總因對未來的計劃有所不同，導致彼此的關係受到影響。就有網友指出，自己畢業後在家就能爽賺5萬，沒想到卻被女友嫌棄不正當、沒前途，因此努力求職爬上年薪百萬的階級，而結局曝光後，也讓許多人一看傻眼直呼「太扯了！」





▲原PO貼文。（圖／翻攝靠北女友臉書粉專）