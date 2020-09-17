他躺著就爽賺5萬！女友嫌「沒前途」　結局全場一看跪了

交往中的兩人，有時總因對未來的計劃有所不同，導致彼此的關係受到影響。就有網友指出，自己畢業後在家就能爽賺5萬，沒想到卻被女友嫌棄不正當、沒前途，因此努力求職爬上年薪百萬的階級，而結局曝光後，也讓許多人一看傻眼直呼「太扯了！」
一名網友於臉書粉專《靠北女友》上投稿，表示女友應屆就考上公銀，原PO則是資工系畢業，而自己當初服完義務役出來時，並沒有立馬找尋工作，就在家裡靠著遊戲交易買賣賺取生活費，「當時收入還可以，平均月收有四五萬」，但卻被女友嫌棄並非正當職業，希望他能去找份正常的工作。
聽了女友的話，他也開始求職人生，之後更錄取了一間新創公司的工作，「年薪大概80萬，感覺普普通通，不過女友覺得是正當職業就勉強做下去了」。但待了兩年，又被女友嫌棄年薪太少，更質疑原PO「你們軟體工程師，不是有天分有能力的，薪水都跳很快嗎？」
之後原PO又再度跳槽到其他公司，幸運地加入了大型軟體公司，年薪也來到了110萬。結果工作3年後，女友又追問「你怎麼還沒接管理職，都三十歲了怎麼還沒當個小主管？」
對於女友不斷的提問，原PO就崩潰直言「喔...我的老天呀，我的女友怎麼意見那麼多，現在年收快140萬了，我如果要在跳槽，要找知名新創或是頂級外商，不然找不太得到比現在薪水還多的」。
雖然兩人交往了十年之久，但也讓原PO開始有了分手的念頭，他也給自己期限，指出若到聖誕節還有這樣的想法就分開，「但還能夠接受的話，就求婚了吧！都三十歲了，她那種個性除了我大概也沒有人能受得了，求婚紀念日在聖誕節，鐵定不會忘的，我真機智」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人反而認為女友對原PO幫助很大，直言「感謝她讓你成長，接下來往自己的方向繼續前進」、「好在有她，你才有140萬年薪」、「還是繼續在一起吧！相信你有天會被她鞭策到當上總統！加油！」、「你女友是你職涯上的明燈，推升你進化的舵手，要心存感激」
不過也有人提出不同看法，「不是阿！你的人生怎麼都由別人決定，這我無法認同」、「讓別人決定自己的人生的人是很可憐的」；甚至有網友建議「溝通才是唯一管道，別意氣用事」。（編輯：陳雅雲）