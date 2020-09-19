女搭高鐵通勤！見「1感人畫面」　眾人全推爆：眼眶泛淚

不少人會選擇搭乘「高鐵」，既快速又方便，對此，也有一名女網友分享，她因為通勤，因此恰巧在高鐵上親眼見證的「感動時刻」，貼文一出，引起網友熱議。





該名女網友在社群平台《Dcard》上以「在高鐵上親眼見證感動的時刻」為題發文，表示自己搬離台北後，就很享受「通勤的時光」，雖短暫，卻也是很有趣的一段時間。在某天，她下班回家時，遇到一位爺爺帶著孫女搭高鐵。



▲女網友在《Dcard》上以「在高鐵上親眼見證感動的時刻」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 爺孫倆就坐在原PO旁邊，有說有笑的，這也讓原PO想起小時候和爺爺共同經歷的美好時光。那位小女孩當時一直想離開座位，坐在爺爺的腿上，爺爺開玩笑地表示「妳這樣坐在我身上，以後都不用買妳的高鐵票了啊」。小女孩回應「我都坐這麼多年了，從兩歲到九歲耶，再幾天我就十歲了」。





而爺爺眼裡滿是溫柔地說「是啊，十年一下就過去了，這樣2040的時候，妳就幾歲啦」，她表示「30歲，那時候我就30歲了」，爺爺問「妳30歲的時候，我就一百歲了，到時候妳要幫我過生日嗎？」，小女孩回「好啊！我要幫爺爺過生日」。



▲過生日。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 原PO也提及，這是很簡單、很日常的對話，但真的好溫暖，好感動人心，而生活也總是讓我們喘不過氣，國高中的時候叛逆、大學時賴在宿舍不回家，出社會後總用忙碌兩字就推開與家人相處的時光，「真懷念爺爺還在的時候，好想跟他撒嬌，吵他帶我去吃大滷麵」。「只可惜他不在了」，希望大家都能好好陪著身旁的人，也能被他人好好陪著，「還記得上次跟家人撒嬌是什麼時候嗎」？





貼文一出，引起網友熱議，「看到哭了」、「滿滿的洋蔥」、「看了好想哭……好可愛的對話」、「好好珍惜跟家人相處」、「我要哭了，好感動 」、「看到眼眶泛淚，真的很喜歡那些日常生活中的小溫暖」、「差點哭出來...」。（編輯：郭佩蓉）



