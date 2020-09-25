可遇不可求！專家曝好閨蜜「5大星座」　第一名超級優質

常聽別人說，「朋友不用多，身邊有真心的幾個已足夠」，但是知心難尋，要找到能同甘共苦丶彼此相挺丶宛如親姊妹的好閨蜜，可說是「可遇而不可求」啊！那麼到底哪些星座是天生的國民好閨蜜，塔羅牌艾菲爾老師就列出「5個好閨蜜星座」，這些可以陪妳一起哭丶一起笑的姊妹！也要參考太陽丶上升星座。記得告訴上榜的朋友，讓她知道認識她是妳今生的福氣喔！

第五名、白羊座

白羊座性格相當重感情，是天生俠義丶夠朋友的星座類型，個性直接丶為人坦蕩，而且不會和朋友斤斤計較，與認定的閨蜜幾乎不分你我，可以說妳的事就是她的事，是個相當捍衛好友的星座，加上牡羊大方又熱情，讓人跟她們在一起可以感到絕對的自在，所以身旁有牡羊座的好姊妹，可以陪妳一起度過難關，是一生絕對要有的好閨蜜星座。





第四名、獅子座





獅子座性格慷慨丶大方，喜歡照顧人，有當人大姊的氣勢，常讓身邊好友覺得有受到保護的感覺，獅子女雖說做事風格較為強硬，但卻懂得將心比心丶換立場去體諒他人，願意為好友兩肋插刀，當妳遇上困難也願意勞費心力替妳一起解決，完全不計較付出了多少，是個十分夠朋友的好閨蜜星座，有獅子姊妹這樣的好知己，宛如家人一般，讓人感覺是可靠的避風港。





第三名、射手座





射手座絕對是上好閨蜜排行榜之一的星座，射手女孩為人大方丶熱情，樂觀開朗是她們一大特點，總帶給人正能量的感受，和射手座在一起可以很自在丶做自己，只要射手好姊妹知道妳當下情緒不好丶或遇到煩惱，肯定會想破頭腦也要幫妳一起解決，將沉寂的氛圍給弄熱鬧起來，讓妳破涕為笑丶趕走烏雲是她們的專長之一，身邊有射手座閨蜜的人，可以和好姊妹暢談任何事情，富有正義感的她，也絕對是好姊妹的護花使者。





第二名、金牛座





金牛座女孩天生真性情丶不說假話丶不玩心機，對認定的姊妹可以掏心掏肺地對待丶付出，處理事情運籌帷幄，能力相當可靠，會在朋友跌落到谷底時，不管自己有多忙，也定會用盡全力拉她一把，一起分享喜悅丶悲傷，要陪妳哭一整晚也不是問題，身旁有這樣的好閨蜜，會讓妳感覺相當安心，拿捏得當的貼心與關懷，不會強迫給意見，讓人大感放鬆，要好好把握身邊這樣的好姊妹。





第一名、雙魚座

雙魚座女孩天生善解人意丶溫柔又敏感，心思縝密懂得察言觀色，可以說是最佳的國民好閨蜜，魚魚好姊妹會在好友出現困難丶失戀丶低落情緒時，給予最溫暖的依靠，耐心地傾聽對方說出來的苦，再真誠地給出適當建議，讓妳知道無論何時，她都在妳身後默默支持著，加上和雙魚座姊妹相處時，絲毫不會感到有壓力，讓妳可以安心分享心事，能擁有如此優質的閨蜜，真的是好福氣。（編輯：郭佩蓉）



