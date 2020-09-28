吃飯帶不夠錢！路人下秒吐「10字」　女驚訝：說不出話來

你是否也曾遇過「沒帶錢」或「錢不夠」的時候呢？有位女網友就發文分享自身經歷，當她某天點完餐要付錢時，發現錢帶不夠，突然發現一張「悠遊卡」，豈料怎麼感應都沒辦法，這時旁邊的路人竟開口說了「10個字」，讓她當場驚訝到說不出話，貼文一出，引起網友熱議。
該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己某天點完餐要付錢時，發現只剩零錢不夠支付155元，正苦惱時，突然發現有一張悠遊卡，裡面的錢有355元，但是店員感應了三次都無法感應，也無法查詢餘額，但原PO早上還用該張卡片搭捷運，眼看後面的客人一個一個都點好餐了，只剩自己還卡在付錢這關。
她本來打算離開，先到外面領錢，再找別家餐廳，沒想到在旁邊的路人突然霸氣說10字「我幫她付吧！她的多少錢」，讓原PO驚訝到有點說不出話，和對方道謝並告訴對方待會就去領錢，留個電話通知，因為自己不想欠人，怎知對方回應「不用了，每個人都有帶不夠錢的時候，等你以後有能力了，再來幫助其他人就好了」。
對方這一席話讓原PO直呼「我真的被這句感動到」，也表示自己不斷對那位路人道謝，而對方也就拿著餐點離開了，「我最近做了什麼好事嗎？我後來也沒有機會還他錢，如果你有看到這篇的話，我要跟你說，真的很謝謝你」。
貼文一出，引起網友熱議，「妳一定要記得她說的，再拿這些錢去幫助需要幫助的人」、「我很怕發生這種事，所以外出帶的背包一定都要有三個皮夾，每個都要有一張信用卡跟一張提款卡」、「啊唷，感動，希望你有能力可以幫助別人」、「搞不好是妳弄太久擋到人家趕時間」、「這世上還是有溫暖的」、「沒帶錢真的超尷尬，好險有人幫你！」。（編輯：郭佩蓉）