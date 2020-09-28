吃飯帶不夠錢！路人下秒吐「10字」　女驚訝：說不出話來

你是否也曾遇過「沒帶錢」或「錢不夠」的時候呢？有位女網友就發文分享自身經歷，當她某天點完餐要付錢時，發現錢帶不夠，突然發現一張「悠遊卡」，豈料怎麼感應都沒辦法，這時旁邊的路人竟開口說了「10個字」，讓她當場驚訝到說不出話，貼文一出，引起網友熱議。

該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己某天點完餐要付錢時，發現只剩零錢不夠支付155元，正苦惱時，突然發現有一張悠遊卡，裡面的錢有355元，但是店員感應了三次都無法感應，也無法查詢餘額，但原PO早上還用該張卡片搭捷運，眼看後面的客人一個一個都點好餐了，只剩自己還卡在付錢這關。

▲女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友錢帶不夠。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，引起網友熱議，「妳一定要記得她說的，再拿這些錢去幫助需要幫助的人」、「我很怕發生這種事，所以外出帶的背包一定都要有三個皮夾，每個都要有一張信用卡跟一張提款卡」、「啊唷，感動，希望你有能力可以幫助別人」、「搞不好是妳弄太久擋到人家趕時間」、「這世上還是有溫暖的」、「沒帶錢真的超尷尬，好險有人幫你！」。（編輯：郭佩蓉）



