國民黨誰能與陳其邁一戰？杜紫宸看好「她」：上看80萬票

▲國民黨義務副祕書長柯志恩。（圖／記者陳弘志攝）

▲杜紫宸發文全文。（圖／翻攝自杜紫宸臉書）

國民黨在高雄市長韓國瑜被罷免之後，將提名誰投入高雄市長補選，引發關注。目前表態想參選的已經有高雄市前民政局長曹桓榮、市議員李雅靜等人，但檯面上的這些人選真的可與前行政院長陳其邁在高雄一戰嗎？對此，中華大學講座教授杜紫宸表示，如果國民黨要與陳其邁一博勝負，他推薦柯志恩，絕對可獲得廣泛支持，上看80萬票。杜紫宸今（19）日在臉書發文表示，「如果中國國民黨要派一個高知名度、能言善戰的人選與陳其邁一博勝負」，杜紫宸推薦柯志恩，並稱讚柯志恩「是女性、博士、教育家，辯才無礙，絕對可得高雄市大泛藍選民的廣泛支持，上看 80 萬票。」杜紫宸透露，很多人可能不知道，柯志恩的父親柯文福，當年曾二任屏東縣長，高高屏本是一家，柯有南部背景和血緣，當初為國民黨出征新北板橋艱困選區，以超高票落選，許多人歸罪是韓國瑜為柯站台時，竟說出從小喜歡女同學白嫩小腿的不當言論。杜紫宸認為，柯志恩現任國民黨副秘書長，實在大才小用，如果競選高雄市長，至少應有五成把握。不過由於柯志恩目前戶籍並不在高雄，因此如果真要參選高雄市長，杜紫宸直言「技術上需要韓做個小配合（就算還柯人情吧，總該）」， 20 天內提罷免無效之訴，「待柯遷移戶口之後，距重訂補選日四個月之後，自行撤告便罷，舉手之勞」。（編輯：倪浩軒）