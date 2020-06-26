台灣打擊人口販運獲肯定　連續11年名列第一級國家

美國國務院最新公布2020年全球防制人口販運評比結果（2020 Trafficking in Persons Report），台灣在全球180多國評比中名列第1級國家，已連續11年獲得肯定。內政部表示，這展現了我國政府與民間密切合作的夥伴關係，發揮團隊力量，讓台灣再度成為國際上防制人口販運績效優良國家之一。內政部表示，行政院在協調會報平台，從去年1月起持續針對人口販運議題研商對策，創新提出「2019-2020新守護行動計畫」，將參與中央部會成員由16個擴增至19個，包括司法院、法務部、外交部、勞動部、行政院農業委員會等機關，以及民間團體，全方位推動防制工作。內政部說，對於評比報告的建議事項，包含我國應加強漁船管理，特別是遠洋漁船；訪談、鑑別及保護漁船上可能受剝削漁工；對移工收取招聘與服務費用，以及在仲介評鑑過程中正式納入民間社會的意見等，政府都將持續在「行政院防制人口販運協調會報」列管追蹤執行進度；內政部更預定於今年底，進一步研議完成新守護行動計畫2.0版，推升精進防制人口販運作為。內政部指出，我國仍將持續強化政府、民間團體及國際組織之間的夥伴關係，擴大交流合作層面，分享打擊犯罪方針與保護被害人措施，期許再度降低人口販運犯罪，善盡國際社會及地球公民的責任。此外，外交部也表示，感謝美方在這份年度報告中肯定我國在防制人口販運工作方面的成就，未來將持續與國內相關機關及民間團體齊心努力，汲取各國防制人口販運的經驗，進一步強化合作，展現我國人權立國的理念與決心。外交部指出，我國將在《臺美防制人口走私販運之資訊傳佈與交換瞭解備忘錄》等基礎上，持續與美方合作，強化防制並打擊人口販運。