蘇巧純二三設計獲大獎　政院：國民黨美學標準無法理解

國民黨台北市議員羅智強指控,行政院長蘇貞昌用影響力,讓自己女兒蘇巧純所屬的二三設計獲得政府標案,形成「蘇家天下」。為了反駁罵名,二三設計公司發出由蘇巧純署名的聲明,表示遭到抹黑攻擊感到遺憾,且在蘇貞昌擔任閣揆任內都不會再投政府標案。行政院發言人丁怡銘說,二三設計主動退出政府標案,行政院尊重。但他也嘲諷國民黨,二三設計獲得美國博物館協會 (American Alliance of Museums) 每年一次的謬思獎 (the muse award),「以國民黨的美學標準大概無法理解,為何美國人要給他們獎」。丁怡銘說,二三設計在蘇貞昌去年回任閣揆前,就已經是業界知名的公司。二三設計成立十年以來,業務橫跨各黨執政的縣市,得獎無數,靠的都是自己的實力,包括雙北市府,朱立倫和柯文哲任內,誠品、7-11、伊甸基金會等。丁怡銘指出,今年美國博物館協會 (American Alliance of Museums) 每年一次的謬思獎 (the muse award),號稱博物館界的奧斯卡獎。二三設計是該組第四名,第一名是故宮,第二名是紐西蘭的博物館,第三名是美國DC的間諜博物館,第四名就是二三設計的案子。「國民黨會不會也認為美國人是看在蘇貞昌院長的面子」。丁怡銘說,2018年蘇貞昌競選新北市長時,這個團隊的產出一直都是全國最傑出的文宣作品。以國民黨的美學標準大概無法理解,為何美國人要給他們獎。不過既然二三設計基於不想再讓這群年輕人受到國民黨抹黑,主動退出政府標案,行政院也尊重。丁怡銘指出,,羅智強今年1月7日影射蘇巧純因為蘇貞昌的關係取得標案,當時行政院幕僚就已經出示過公開資料澄清。他說,蘇巧純得標的國立台灣科學教育館「上癮的科學特展」展示研究與規劃設計採購案,是在2018年11月22日由台灣科學教育館上網公告標案、同年12月12日開標,標案審查時間是12月21日,而蘇貞昌則是在隔年1月14日才上任行政院長,相關時序網路上都查得到。丁怡銘批評,羅智強不斷用影射方式,認為評審委員有預知的超能力,預測蘇貞昌會當上閣揆,然後摒棄專業讓二三設計得標,根本是惡意抹黑。丁怡銘說,同樣的事情,時隔半年又出來意圖抹黑造謠一次,實在令人不勝其擾。