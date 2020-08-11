影／美衛生部長來台唯一演講　阿薩爾台大演講全文

大家午安，非常感謝各位為歡迎我今天來到台灣大學所做的一切準備，也謝謝所有我目前遇到、熱情歡迎我的人。很榮幸能夠代表美國人民來到台灣，並代表台灣的好友，我也很榮幸能夠來到台灣大學演講，台大充分體現了台灣在各個領域的傑出成就，包括卓越的產業和科學實力以及造就台灣自由、繁榮的開放求知精神。
首先，我要為此次活動的成功特別感謝幾位台灣領袖及代表：衛福部陳部長、台灣前副總統陳教授，以及台大公衛學院鄭院長。我也要感謝美國在台協會酈英傑處長，與今天在座的台灣領袖一起致力於深化美台的友誼。
台灣是民主的成功故事，可靠的夥伴，以及世界上一股良善的力量。台灣充滿活力的民主制度和蓬勃發展的自由市場經濟，已經將台灣打造成為印太地區一顆瑾璨之星，同時也是美國所珍視的好朋友。
台灣目前是美國的前十大貿易夥伴，若以人均計算，台灣則是美國最大的貿易夥伴之一，僅次於加拿大和墨西哥，對此我們為台灣深感驕傲。
我們預期美台經濟關係將於未來數年內更進一步深化。由於台灣和美國之間相隔一個有數千英里之遙的廣大海洋，而非與美國陸地接壤，因此要超越加拿大和墨西哥相對來說比較困難，但是對台灣而言，一切都有可能。
今天，我想要肯定台灣在另一方面與其夥伴及鄰國相比更為出類拔萃的領域，那就是，台灣領先全球的公共衛生實力，尤其是台灣在境內及境外對抗新冠肺炎的非凡成就。
在那之前，請容我先緬懷台灣最近剛過世的偉大英雄，這位英雄為我們今天所要討論的眾多成就奠定了堅實的基礎，他就是台灣的前總統李登輝先生。
李總統不僅是台灣歷史上的偉人，他也是亞洲及全球進向民主更寬廣之路的人，李總統在美國 康乃爾大學取得博士學位，對美國充滿了熱愛。
李總統傳承給後世的不僅只有政治自由，他的貢獻也對今日台灣及全球人民的生活有著深遠的影響。他所建立的民主遺產使台灣不僅在自由與經濟成長方面，乃至公共衛生領域均處於領導地位。
美國相信這些成就彼此相互呼應，密不可分，美台共享的民主透明模式，對於保護我們的人民在健康上免受今日和未來的威脅至關重要。有鑑於台灣在獲得國際認可上面臨諸多挑戰，因此台灣能達成這番成就尤其令人刮目相看，台灣在許多領域上都是全球的典範，然而政治霸凌卻使得台灣無法充分分享其成功經驗，也無法與他國建立關係以協助讓所有人變得更加健康、更富裕更安全。
當然，台灣在對抗新冠肺炎方面的成功讓眾人有目共睹。即使人口超過2300萬人，台灣的確診數至今仍少於500例，是全球病例數最低的地方之一。
由於台灣提前部署，並且果斷實施邊境管制，讓台灣得以掌握絕大多數的境外移入案例，避免大規模的社區傳染，透過台灣疾管署孜孜不倦的努力，資訊得以自由、快速地分享流通，加上民眾的全力配合，使得台灣在追蹤、遏止病毒上比世界任何地方都來得有成效。
台灣尤其是在接觸者追蹤作業上為全球樹立了標準，如同東亞的其他鄰國，台灣也使用了手機定位等科技，協助追蹤確診案例的接觸者。
同時，台灣也注入創業家的能量,打造vTaiwan等網路平台，集結群眾的力量，邀請民眾設計民主式的防疫方案，而不只是仰賴政府的體制。
台灣成功防疫的好處之一在於，它不必放棄對運動的熱愛。據我所知，台灣職棒聯盟在今年春天就已經開打，僅僅延過了三個星期，而美國的職棒大聯盟球季則一直到幾週前才剛開賽。對於我目前工作地點華盛頓的球迷來說，延遲開賽有個好處。我們的華盛頓國民隊，也就是台灣好手王建民的前東家，能夠在今年夏天尋求衛冕之前多出幾個月的時間繼續享受世界大賽冠軍的頭銜。
台灣成功抗疫不只拯救性命，同樣重要的是它也使得棒球賽事得以持續進行,
不只如此，台灣也憑藉其成功經驗和財力幫助世界上其他國家應對疫情，包括太平洋島國在內，台灣在自由、善治和相互尊重的基礎上，與太平洋島國建立了堅實的關係，並提供物資和直接的技術支援，協助這些國家控制疫情。
在此我要肯定今天在場的太平洋島國代表：馬望爾群島、諾魯、帛琉，以及吐瓦魯的大使們。
我要感謝大使們與台灣建立緊密的關係，也謝謝各位願意在國際場合上為台灣發聲。「台灣模式」控制疫情的卓越成果大家有目共睹。台灣以開放透明與相互合作的模式來對抗疫情，與病毒起源國形成鮮明的對比。中華人民共和國本來有機會可以向全球示警，並與國際社會共同對抗病毒，但他們卻選擇不這麼做，而這項選擇所造成的後果與代價則是日益嚴重。
在疫情浮現之際，中華人民共和國並未履行《國際衛生條例》所規定的義務，背離了全球衛生所需要的合作精神。
這對台灣體來說一點也不意外，中國隱匿疫情的後果，台灣早在2003年中國掩蓋了嚴重急性呼吸道症候群(SARS)的疫情時就親身體驗過。當年疫情造成台灣數十人死亡，也對整個地區的經濟構成嚴重打擊。
如果同樣的疫情是出現在台灣或美國這樣的地方，它可能早就被邊止了，並且也已迅速通報給公衛主管機關，再由主管機關分享資訊給公衛專家和一般民眾。我相信這麼說一點也不為過。
然而，中國的表現卻是反對資訊分享，要求示警的醫生噤聲，因此削弱了國際社會的應對能力。我可以親自證明這一點。在病毒終於被通報的那一週，以及中國境外還沒有確診案例之前，美國疾病管制與預防中心(CDC)主任羅伯特·雷德菲爾德(Robert Redfield)就經常與中國相對應的官員談及疫情，並多次向中國表明，美國疾病管制與預防中心願意協助中國了解並應對疫情。
然而，一直拖到2月中旬，也就是新冠病毒早已傳播到中國境外數週後，北京才同意讓國際專家組成團隊協助調查，同時聲稱美國一直無所作為。
台灣的做法則是與中國大相逕庭，在新冠肺炎流行期間，台灣對外國提供援助的口號是:「台灣能幫忙,而且台灣正在幫忙。」令人遺憾的是，有些人出於政治因素而不希望台灣提供協助-即便這麼做將使更多人因此而喪命。
這是北京最近與世界衛生組織打交道時發出的明確訊息。從2008年到2016年，台灣能夠以觀察員身分參加世界衛生組織的年度會議—世界衛生大會。但正如大家所知，台灣於2016年舉行了自由且公平的選舉，並由蔡總統當選就職。接著第二年，由於這樣的政治發展，北京改變了誰得以參加公共衛生對話的定調。
2017年，台灣沒有受邀以觀察員的身份參與世界衛生大會，且自此以後就一直不曾收到邀請，即使是在全球疫情大流行、許多生命危在旦夕之際，台灣也未受邀出席。在我參加過的每屆世界衛生大會會上，我都代表美國發言反對這項決定。
今年春天，我們與台灣就此議題發表了第一次的聯合聲明，強調這樣的決定在全球疫情大流行期間，是多麼更加不合邏輯，並且將適得其反。
中國對世界衛生組織的做法，和其對其他國際組織的態度一致。中國的影響力遠遠超過他們對這個公衛機構的付出--中國運用其影響力並不是為了促進公衛目標的進展，而是為了滿足自身狹隘的政治利益。 例如，自從新冠疫情爆發以來，中國一直遊說反對世界衛生組織展開其迫切需要且能讓它更具成效的調查和改革。
台灣早在新冠疫情爆發前就對全球衛生做出諸多貢獻，因此台灣被排除在世界衛生組織之外尤其令人費解。美國和台灣向來都堅定並大力支持全球衛生安全和《國際衛生條例》。
這項工作的重心之一是參與《聯合外部評核》以評估公共衛生的實力，台灣曾邀請約翰·霍普金斯大學衛生安全中心作為其評估員，並因此於2016年成為排名第八的發布《聯合外部評核》結果的地方。
此舉展現了台灣卓越超群、意義非凡的承諾，並有助於鞏固台灣作為全球衛生安全領袖的地位。在此我想表陳前副總統為發布評核結果所做的努力，今天稍早我有幸與他會面。由於台灣致力於促進公共衛生，使得印太地區和全世界都更加安全。
除此之外，台灣一直主動為全球衛生做出貢獻，但卻屢遭拒絕。例如，在2018年的春天，世界衛生組織緊急呼籲籌募資金,，以對抗剛果民主共和國西部爆發的伊波拉病毒疫情。台灣有意捐贈一百萬美元作為這場重要戰役的基金，但由於台灣在世界衛生組織中的地位所引起的政治爭論，最終使得這項捐款胎死腹中。
如今疫情持續猖狂而台灣則仍持續為全球衛生做出貢獻。其中包括與美國衛生部以及日本和澳洲衛生部門的專家合作，透過成立五週年的「全球合作暨訓練架構」，共同討論應對新冠病毒的策略。
美國疾病管制中心和台灣疾管署向來合作密切無間，雙方在流感、慢性病、傷害防治、醫療照護感染的預防和控制、疫苗信任度和食源性疾病等多方領域上，擁有15年以上的合作關係。在2003年SARS爆發期間，我們與台灣特別緊密地合作。
在過去的二十年中，世界已經經歷了兩次起源於中國的嚴重病，也就是SARS和新冠肺炎。問題不在於病毒來自哪個國家，問題是那個國家的應對方式。
外交工作本就不是件容易的事。但在衛生方面，國際社會的期望則是非常淺顯易懂：沒有透明度，就無法取得任何進展。除非我們願意彼此分享疫情威脅等相關資訊，否則世界如何能夠共同預防、遇止並且對抗病毒?醫生如何能在患者不告知病症的情況下進行治療?
除非其他醫生同僚願意誠實分享他們的經驗，否則醫生又該如何學會治療病毒感染造成的疾病?我們在若干議題上，包括部分衛生領域，與中國有過成功的合作和交流。但在本世紀最重要的衛生挑戰上，卻缺乏中國真誠的合作。
很高興今天能夠來到這裡，感謝台灣樹立了正向的典範，並熱忱選擇參與成為全球衛生社群的一員。台灣今日的貢獻受到無以倫比的讚賞和支持。在此艱難的時刻，美國知道我們永遠有台灣這個朋友，我們也會毫不避諱地告訴全世界，他們也可以依靠信賴台灣
謝謝大家今天邀請我來這裡演講，也感謝各位的熱情歡迎。