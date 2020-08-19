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樂天桃猿阿迷趴！球團與國軍共推「國防MIT」限量簽名球

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-08-19 11:30:09

▲中職樂天桃猿21日展開為期3天阿迷趴，與國防部合推限量簽名球。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.19）
▲中職樂天桃猿21日展開為期3天阿迷趴，與國防部合推限量簽名球。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.19）
為慶祝中華民國109年「九三軍人節」，國防部今年以「世代傳承愛國心，勇敢自信我最行」為主軸，舉辦「表揚大會」、「慶祝九三軍人節暨紀念抗戰勝利75周年音樂會」、「九三香堤嘉年華暨社團成果展」、「揪你來看球-職棒開球」、「敬軍餐會」、「穿軍服，讚!」、「有口皆『杯』-國軍讚」、「企業敬軍」、「軍服親職日」及「國軍有愛」等各場次多類型活動，並透過「榮耀軍旅報導」、「推播圖文影音」及「形象影片」等文宣作為，企達到「官兵有感、軍民同歡」的目的。

國防部表示，9月2日上午10時將舉行「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由三軍統帥蔡英文總統親自頒發國軍楷模、模範團體主官、全民國防傑出貢獻獎等5類169獎項，今年首次納入「後備輔導幹部楷模」，表現政府對於後備戰力的重視程度。另外，欣逢抗戰勝利75周年，在表揚大會前一天舉辦「慶祝九三軍人節暨紀念抗戰勝利75周年音樂會」，邀請戰略顧問、楷模、官兵代表、國防部周邊校長、里長以及警消單位，國防部示範樂隊擔綱演出，演奏經典抗戰曲目。

今年的活動中為了能「與民同歡」，國防部特別與北市府合作，29日下午2點到晚上9點在北市信義區香堤大道舉辦「九三香堤嘉年華暨社團成果展」，遴選各部隊亮點社團及全民國防互動式攤位，展現國軍年輕官兵在精實戰備操演之餘，也培養出多元的才藝。從下午3點開始，每個整點安排特別演出，包含三軍儀隊、空軍樂團、花防部原民舞蹈，絕對精采可期。

現場規劃有獎徵答遊戲，並贈送限量全民國防文宣品，同時考慮到國人喜好拍攝網美照片的需求，設置大型軍種特色拍照打卡專區，有T10B傘具裝備模擬跳傘、Q版沱江軍艦及勇鷹高教機大型造型背板，絕對能拍出與眾不同的優質網美照片，愛拍照的民眾絕對要把握機會國防部邀請國人攜家帶眷來參加，親自體驗香堤大道濃濃的軍事氣息，歡度一個愉快的周末假期。

國防部今年以「國防MIT，守護ING-英雄主場」為主軸，分於8月21日桃園球場、26日新莊球場、28日臺南球場及9月2日臺中球場，共4場次，由三軍司令部及國防大學主辦；此次與以往不同的是，今年官兵不需要在炎熱的天候著軍服觀賽，國防部配合各球團球衣顏色製作加油衫，贈送參加的官兵及眷屬，希望各球隊的球迷與國軍官兵一起成為「主場的英雄」，為球場上拚鬥的球員加油，也為國軍官兵加油。

21日中職賽前，將安排戰機衝場為2020年阿迷趴現場揭開序幕。記者會上，樂天桃猿球團特地展示與國防部合作發行限量聯名球，一套三款，分別是「雲豹甲車、沱江軍艦、勇鷹高教機」，以響應「國防MIT，守護ING」的活動主軸，象徵「國軍戰士、職棒球員」都是主場英雄的對照。

9月3日軍人節當天，國防部邀請每位官兵踴躍穿著軍服、攜帶眷屬，從事休閒娛樂、用餐等活動，讓軍服成為象徵榮耀的服裝。

▲中職樂天桃猿21日展開為期3天阿迷趴，與國防部合推限量簽名球。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.19）

▲中職樂天桃猿21日展開為期3天阿迷趴，與國防部合推限量簽名球。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.19）
▲中職樂天桃猿21日展開為期3天阿迷趴，與國防部合推限量簽名球。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.19）
 

▲國防部今年敬軍活動以「國防MIT，守護ING-英雄主場」為主軸，今年官兵不需要在炎熱的天候著軍服觀看中職比賽，配合各球團球衣顏色製作加油衫，贈送參加的官兵及眷屬，希望各球隊的球迷與國軍官兵一起成為「主場的英雄」（圖／記者呂炯昌攝）
▲國防部今年敬軍活動以「國防MIT，守護ING-英雄主場」為主軸，今年官兵不需要在炎熱的天候著軍服觀看中職比賽，配合各球團球衣顏色製作加油衫，贈送參加的官兵及眷屬，希望各球隊的球迷與國軍官兵一起成為「主場的英雄」（圖／記者呂炯昌攝）
 

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軍人節 軍服 樂天桃猿 國防部 網美 中職

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