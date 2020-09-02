房思琪翻版？單親父偕議員控訴狼師誘拐未成年女兒

該名單親爸爸表示，女兒在小學四年級就認識老師，還表示老師在女兒生日時向她告白。他詢問女兒與老師的關係，女兒則坦承老師會摸她大腿內側，也會親嘴與抱抱，甚至多次帶她出去玩或晚間去看電影，後來老師還租屋，女兒每個月會去2至4次與老師會面。
單親爸爸直言，自己遭到隱瞞四年，根本不知道女兒與該老師的關係，直到今年七月發現後向校方通報，老師得知被暫時停聘，當天老師就趕到女兒學校，而但遭校方禁止進入；晚間老師又試圖與女兒聯繫，甚至直接登門到家中敲門拜訪，讓他很是擔心。單親爸爸強調，自己是一名計程車司機，為了擔心女兒白天會遭到該名老師騷擾，最近只能在晚上女兒睡了以後才能出門開計程車，生計大受影響。
民進黨台北市議員許淑華則指出，她接到父親投訴後也要求相關單位協助與調查，但從教育局、社會局家防中心到警察婦幼隊，都未積極保護女童，至今沒有諮商師介入輔導心智未成熟的女學生。此外，女學生父親從7月就申請保護令，只因為不會寫自白書至今都毫無下文，也不見有任何人協助，她呼籲檢察官趕緊審理此案，更要求下周的性平審議會能嚴格審查，教育局不該縱容這樣的狼師危害其他女學生，也呼籲若有類似受害女學生能出面尋求協助。
許淑華也強調，該名老師已經涉及性騷擾事實，「根據教師法指出，只要老師涉嫌性騷擾女學生，就能永久終止該名教師的任教權。」許淑華將矛頭指向校方性平會，氣憤表示「法規都給你們了，為什麼還能持續規避不處理？」許淑華也強調，若是該學校也有其他女學生遭到該名男老師如此對待，也歡迎學生及家長向她投訴。
而與會的家防中心組長余姍瑾回應，獲報後已經陪同報案，並與女童會面3次將會持續溝通，也與女童父親討論後續處理。教育局國教科長鍾德馨則指出，經女童學校通報後，已暫時停聘該名男教師，下周將召開性平會，對學校調查結果將進行嚴謹把關其後續處置，目前也未發現其他可能受害者。