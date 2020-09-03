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App上線！江啟臣宣布國民黨第一個做出數位黨部

記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-09-03 11:49:47update2020-09-03 11:56:19

▲國民黨主席江啟臣3日宣布數位黨部App上線，他同時宣布國民黨是第一個做出數位黨部的政黨。(圖 / 記者陳弘志攝，2020.09.03)
▲國民黨主席江啟臣3日宣布數位黨部App上線，他同時宣布國民黨是第一個做出數位黨部的政黨。(圖 / 記者陳弘志攝，2020.09.03)
國民黨主席江啟臣今天(3)在三創生活園區發表數位黨部App，他宣布國民黨是第一個做出數位黨部的政黨，「未來大家可以在上面一起討論瘦肉精美豬」。

江啟臣、祕書長李乾龍、副祕書長李彥秀、柯志恩、數位科技長簡勤佑、前立委許毓仁等人今天共同出席發表會。發布會一開始，江啟臣從口袋拿出手機，公開展示透過數位黨部App執行簽到的功能。他指出，國民黨數位黨部App已在9月1日正式上線，歡迎所有黨員、非黨員和支持者下載使用。

江啟臣說，所有台灣的政黨，沒有人做過數位黨部，國民黨是第一個，這也是秉持革命創黨、敢為先行者的精神，希望透過這項行動，讓大家看到國民黨數位化、科技化和年輕化的決心。

數位科技長簡勤佑隨後向眾人展示數位黨部App的功能，一開始點選進入國民黨數位黨部App，開場畫面就是總理孫中山先生「努力進前」的題詞，與搭配英文副標「Keep Moving Taiwan」。

簡勤佑表示，App除能即時掌握黨中央的重要動態與發言之外，也能讓民眾了解各地方黨部的位置，以及與國民黨有合作的店家。其中最吸睛的功能就是「數位黨證」，只要使用者輸入黨證字號與相關個人資訊，就能立刻查詢到黨齡，甚至達一定黨齡者，還會在頁面上標註榮譽獎章，未來還能線上繳交黨費、參與即時民調和輿情回饋。  

國民黨指出，App研發的過程只有三個月，未來還會持續更新，歡迎所有民眾嘗鮮，下載試看看。

關鍵字

app 數位 黨部 江啟臣 手機

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