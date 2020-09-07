不想打仗就能認同92共識？民進黨批連勝文低估年輕人

連勝文在昨日接受媒體訪問時表示，92共識是兩岸交流互信基礎，如果把它定義成「擱置爭議、求同存異、爭取雙贏」，相信在過去10年，甚至未來10年，都不會是沒有新意的主張。兩岸和平、互相幫忙，一起朝正面方向前進，相信每位負責任的執政者，都會朝這個方向進行。
至於維持92共識，能否得到年輕人的認同？連勝文說：「我相信年輕人不是都想打仗吧？」應該不會都想搞到兩岸劍拔弩張，中共軍機在台灣上空飛來飛去，不少年輕人應該都希望兩岸求同存異、和平雙贏。
對此，民進黨青年部今（7）日在臉書發文批評連勝文，認為連勝文不僅不懂年輕人的真實感受，同時也低估年輕人的識別思辨能力，再次證明國民黨沒有面對年輕人的誠意，特別是全世界都正在關注著香港的年輕人所承受的極大磨難，而「92共識」已經被習近平片面等同於「一國兩制」的此時，更顯得無比諷刺。
據陸委會長期委託學術單位的民意調查顯示，「一國兩制」在台灣的接受度，就有如國民黨在年輕世代的支持度一樣，長期低谷盤旋，相當難以樂觀，連勝文作為國民黨智庫副董事長，始終不思進取革新，還妄想年輕人會接受「92共識」這樣沒有未來的選項，無怪乎甫落幕的國民黨全代會，江啟臣主席的改革大戲會以悲劇收場，國民黨繼續扮演阻礙台灣進步的卡死齒輪。