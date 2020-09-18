謊稱能列不分區立委名單　民眾黨後援會長欠款550萬未還

民眾黨全國後援會總會長、市府顧問謝俊州，遭到國民黨台北市議員戴錫欽，以及民進黨台北市議員許淑華踢爆，2019年曾經以自己將任民眾黨不分區立委候選人為由，前後向民間人士借款550萬，至今尚未歸還，挨批打著民眾黨及市府顧問的名號，向民眾進行詐財的行為。對此台北市長柯文哲今天（18日）下午在議會接受質詢時，表示「我在選後就跟他說不能這樣隨便掛名」，並強調市政顧問有700多個市政顧問，相關借貸是個人問題。



