謊稱能列不分區立委名單　民眾黨後援會長欠款550萬未還

民眾黨全國後援會總會長、市府顧問謝俊州，遭到國民黨台北市議員戴錫欽，以及民進黨台北市議員許淑華踢爆，2019年曾經以自己將任民眾黨不分區立委候選人為由，前後向民間人士借款550萬，至今尚未歸還，挨批打著民眾黨及市府顧問的名號，向民眾進行詐財的行為。對此台北市長柯文哲今天（18日）下午在議會接受質詢時，表示「我在選後就跟他說不能這樣隨便掛名」，並強調市政顧問有700多個市政顧問，相關借貸是個人問題。
戴錫欽今天下午接受訪問時，表示該名謝姓會長，曾經以自己「會被列為民眾黨不分區立委」為由，向民間友人借貸150萬元後，之後更陸續以能推薦友人進入不分區名單，並且引薦與蔡壁如會面，先後又再借貸了各200萬元，一共550萬元。不過沒想到不僅該名謝姓會長本人並未被列在不分區名單中，該名友人也未列入，甚至連蔡壁如本人都沒見到，也讓該友人有「被詐騙」的感覺。
對此謝俊州本人接受訪問時，表示該筆債務是與友人長期以來累積下來的，「但是就我所知有些訊息是不正確的，包含昨天網路上也有人指名道姓說怎麼樣，我一併都交給我的律師來處理。」謝俊州說，「確實有金錢的往來，但事實不見得是這個樣子。」謝俊州更強調，相關不正確訊息，已經在網路上謠傳已久，「因為柯粉有內鬥，我從來不去回應，相關交由律師處理」。
而謝俊州日前也曾經在臉書上PO出會議記錄，直指自己是民眾黨部委任的後援會總會長。民進黨台北市議員許淑華則質疑，該名謝姓會長，不可能只單以自己是謝某某，就能夠向他人借貸550萬，直指謝俊州打著民眾黨後援會總會長，以及市府顧問的名義向他人借款，恐怕將影響市府形象。不過柯文哲今天在議會接受訪問時，則切割表示「我在選後就跟他說不能這樣隨便掛名」，更強調這是謝俊州個人的債務問題，他應該自己妥善處理。