雙十國慶首增「防疫禮盒」價值600元台幣創歷年最貴

雙十國慶日即將來到，國慶籌備委員今（21）日首度曝光國慶大會禮賓紀念品，今年度因應疫情，禮賓袋內除了有紳士帽及徽章外，也會有口罩、濕紙巾、米皂、皂絲及隨身包等多項防疫用品的防疫禮盒，總價值600元台幣，預計備有1萬份發送給受邀來賓，且只送不賣。
國慶籌備委員會秘書長陳宗彥表示，今年配合防疫，慶籌會特別規劃「防疫禮盒」贈送參與國慶大會的貴賓，禮盒內除有國慶專屬紀念徽章外，還有以台灣在地生產的石虎白米，製作而成的米皂與香氛皂絲，並附有空瓶，讓貴賓DIY將皂絲倒出加水搖晃後，成為洗手皂慕斯，且附有獨家國慶防疫隨身包，讓貴賓可將防疫清潔用品隨身攜帶。
陳宗彥指出，今年國慶禮賓袋內，除「防疫禮盒」外，還有實用且具設計感的紳士帽、口罩、濕紙巾等，市價約新台幣600元，預計國慶大會現場發送1萬份給受邀的來賓，只送不賣，要讓每位來賓留下難忘的回憶。
此外，沒能出席國慶大會的民眾只要上「中華民國讚國慶」臉書按讚、留言寫下一段給台灣的祝福，並換上專屬特效框，也有機會抽到國慶紀念品及豪華郵輪3日遊，共會抽出10名幸運得主，贈送10月9日至11日基隆到台南的豪華郵輪之旅，1人中獎可2人同遊，要帶大家搭遊輪觀賞國慶煙火，共同慶祝中華民國生日。