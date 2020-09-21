雙十國慶首增「防疫禮盒」價值600元台幣創歷年最貴

雙十國慶日即將來到，國慶籌備委員今（21）日首度曝光國慶大會禮賓紀念品，今年度因應疫情，禮賓袋內除了有紳士帽及徽章外，也會有口罩、濕紙巾、米皂、皂絲及隨身包等多項防疫用品的防疫禮盒，總價值600元台幣，預計備有1萬份發送給受邀來賓，且只送不賣。





▲國慶紀念禮物「防疫禮盒」中內含中衛口罩。（圖／國慶籌備委員會提供）