巷仔內／立法院重點在制衡！時代力量別甘願當綠側翼

立法院這兩天為了召委選舉鬧得厲害，是近年來召委選舉中最受關注的一次，民進黨想在多個委員會壟斷話語權，國民黨只能防禦性地保護陣地。台灣民眾黨、時代力量成了「關鍵少數」，在各委員會成為穩住盤勢、抑或增加懸念的不確定因素。



