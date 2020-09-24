巷仔內／立法院重點在制衡！時代力量別甘願當綠側翼

立法院這兩天為了召委選舉鬧得厲害，是近年來召委選舉中最受關注的一次，民進黨想在多個委員會壟斷話語權，國民黨只能防禦性地保護陣地。台灣民眾黨、時代力量成了「關鍵少數」，在各委員會成為穩住盤勢、抑或增加懸念的不確定因素。
這幾年開始，台灣選民對於政治制衡的觀念抬頭，2020大選也出現分裂投票、投人不投黨的情況。民眾希望行政、立法不能都交給同一個政黨。「兩大黨都不過半、第三勢力扮演中間力量」，套用在每個委員會兩席的召委，就是一個黨最多拿一席。兩席都落入執政黨手裡，連委員會都「完全執政」的後果，當政府出包、發生大事時，執政黨召委協助官員避風頭，塞個理由不排他們來報告、備詢，在野黨立委質詢戰鬥力再強，又能奈他們何？
這次召委選舉中，民進黨有著絕對優勢，除了外交國防、財政外，其餘6個委員會只要民眾黨、時代力量肯幫忙，在籤運好的情況下，可以6個委員會都壟斷下來，其中也包含了經濟委員會、衛環委員會，這兩個委員會和含萊克多巴胺美豬進口及配套措施相關，至關重要，但這回第三勢力，卻各自做了差異甚大的選擇。
在國民黨能單靠自己票數選上的內政、經濟委員會，民眾黨張其祿、邱臣遠選擇票投自己，一來彰顯小黨主體性，二來國民黨選上，該委員會在野黨們不至於完全沒有聲音；賴香伶、高虹安協助國民黨穩住席次，不用冒險拚籤運，核心概念都在「制衡」。
時代力量選擇倒向民進黨，結果讓人玩味。衛環委員會裡，國民黨蔣萬安中籤之後，民進黨的洪申翰也中籤，但卻隨即把關鍵的王婉諭一票給賣了，出讓給陳瑩，拱她上召委。王婉諭這票的意義，對她是支持相同理念的洪申翰；但對整個議事運作來說，是狙擊立法院在野黨制衡的力量，好笑的是，子彈還是在野黨給執政黨的。類似的狀況也發生在交通委員會，邱顯智的一票，讓民進黨召委兩席全拿，放棄了自己監督政府的力量。
時代力量向來忌諱被人叫小綠、民進黨側翼，卻連把票投給自己，喊一聲「政黨主體性」這種場面功夫都不做，被同樣在野的國民黨、民眾黨唾棄，只能說是剛好而已，難道「一黨獨大」是鼓吹進步的時代力量願意看見的？
召委選舉小黨成關鍵少數！民眾黨制衡、時力全投綠 騙王婉諭選票？洪申翰：黨團本來就排我當第二順位召委 立法院召委選舉 民進黨9席、國民黨7席