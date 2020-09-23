召委選舉小黨成關鍵少數！民眾黨制衡、時力全投綠

立法院今(23)日舉行召委選舉投票，雖召委選舉是席次多的藍綠兩大黨在爭搶，小黨的關鍵一票，卻決定了多數的民進黨能否在各委員會2席全拿。民眾黨、時代力量共在6個委員會中能發會關鍵少數的效果。最終在投票意向上，民眾黨選擇跟國民黨配合；時代力量王婉諭支持民進黨洪申翰，卻發生票投了，當選的洪申翰卻將位子讓給陳瑩的窘事。
立法院每個常設委員會皆有2席召委，由每個委員會所屬立委相互投票選出，前二高票者擔任，若同票將進行抽籤。召委擁有安排部會來備詢、決定哪些法案可以被討論的權力，不受召委青睞的法案，就像沉在海底一般，不知何時才能順利推動改革。
以內政委員會為例，15席立委中，民進黨9席、國民黨5席，民眾黨1席為張其祿。經過配票，民進黨可一人拿5票、另一人拿4票，國民黨則可一人拿5票。國民黨雖席次只比民進黨的一半多一點，卻能手握一席召委。但此時張其祿若選擇向民進黨靠攏，得票結果便會變成民進黨有兩人5票、國民黨一人5票，有機會在抽籤中把國民黨的人擠下去，這個會期完全主導內政委員會的議事日程。最終張其祿雖將票投給自己，看似不往藍祿任何一邊靠攏，實際上讓國民黨穩拿一席，在內政委員會不至於落入被動。
經濟委員會方面，由於該委員會有廖國棟、陳超明、蘇震清等多位現任立委涉貪遭押，無法投票，藍綠票數為4：7。民眾黨立委邱臣遠最後票投自己，國民黨把票都投給楊瓊瓔，確保她能以4票穩定當選召委，楊也在部會責任劃分時搶到農委會，在未來美豬議題上仍保有話語權。
在司法法制委員會、教育文化委員會，國民黨團都面臨單獨和民進黨比票數，會出現同票，經抽籤有可能兩席都被民進黨控制的局面，民眾黨在這兩個委員會的立委賴香伶、高虹安最後都選擇支持國民黨，確保這兩個委員會不至於「一黨獨大」。
賴香伶受訪時表示，基於平衡上的考量，希望每個委員會召委藍綠各一席，且會支持民眾黨團推動的法案為前提，才支持國民黨。
另一個有關鍵影響力的時代力量，在交通委員會的邱顯智，選擇支持民進黨，讓民進黨在失去趙正宇的一票後，仍可讓推派的陳歐珀、劉櫂豪各獲得4票；國民黨方面則因傅崐萁仍在服刑，將僅有的4票都投給陳雪生。3人同票進行抽籤，最後由民進黨兩席全上。
在衛環委員會中，王婉諭選擇支持環保社運出身的民進黨立委洪申翰，讓民進黨推派的陳瑩、洪申翰各握5票，與國民黨也是5票的蔣萬安進行抽籤，最後由蔣、洪抽中，但洪竟將召委「讓」給陳瑩。民眾跑到王的臉書洗版，嘲諷她「你的召委不是你的召委」、「投給王婉諭就是投給一分瑩，笑死」、「位置讓別人，直接被打了一巴掌。」
對此王婉諭回應「國民黨接連佔議場、杯葛意識的作為，讓我完全無法放心把票投給他們，很多人擔心民進黨委員當上召委後，會不會閃避美豬美牛審查，我個人對於洪委員在過去體制外的抗爭，他不會背棄民間的聲音。」