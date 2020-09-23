召委選舉小黨成關鍵少數！民眾黨制衡、時力全投綠

立法院今(23)日舉行召委選舉投票，雖召委選舉是席次多的藍綠兩大黨在爭搶，小黨的關鍵一票，卻決定了多數的民進黨能否在各委員會2席全拿。民眾黨、時代力量共在6個委員會中能發會關鍵少數的效果。最終在投票意向上，民眾黨選擇跟國民黨配合；時代力量王婉諭支持民進黨洪申翰，卻發生票投了，當選的洪申翰卻將位子讓給陳瑩的窘事。



