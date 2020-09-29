蔡煌瑯「提醒」蘇震清小心檢調　民進黨廉政會暫不處理

檢調目前仍在調查立委涉嫌收賄案，其中國民黨立委陳超明、廖國棟及民進黨立委蘇震清仍在羈押當中；過程中，檢調查出該案在搜索前風聲提前走漏，前立委蔡煌瑯、蘇嘉全特助高建智兩人早已知曉，蔡煌瑯甚至提醒蘇震清要小心，這也讓相關當事人提前串證，檢調目前正在持續追查。另外，民進黨廉政委員會今（29）日召開會議討論蔡煌瑯涉洩密案，經過半小時討論後決議暫不處理。