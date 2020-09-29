蔡煌瑯「提醒」蘇震清小心檢調　民進黨廉政會暫不處理

檢調目前仍在調查立委涉嫌收賄案，其中國民黨立委陳超明、廖國棟及民進黨立委蘇震清仍在羈押當中；過程中，檢調查出該案在搜索前風聲提前走漏，前立委蔡煌瑯、蘇嘉全特助高建智兩人早已知曉，蔡煌瑯甚至提醒蘇震清要小心，這也讓相關當事人提前串證，檢調目前正在持續追查。另外，民進黨廉政委員會今（29）日召開會議討論蔡煌瑯涉洩密案，經過半小時討論後決議暫不處理。
檢調經過多年監聽，調查李恆隆涉嫌透過郭克銘，向蘇震清、廖國棟、陳超明等立委行賄案，卻意外查出在今年7月31日的搜索行動風聲提早走漏。蘇震清早在2016年至2017年間，蘇震清就已透過蔡煌瑯及蘇嘉全特助高建智得知調查局在追查索此案，蔡煌瑯甚至提醒蘇震清要「小心」檢調，也讓蘇震清、李恆隆兩人得以用借貸理由提前串證；對此，檢調已傳喚蔡煌瑯、高建智到案說明，同時另立分案追查洩密者。
今日民進黨廉政委員會也針對蔡煌瑯涉嫌洩密案進行討論。會後，廉政會主委邱駿彥指出，若是單純的「洩密」就無涉廉政、貪污，因此洩密本身並非廉政會的「處理對象」，除非檢調在後續的調查中，發現蔡煌瑯的洩密確實與蘇震清的案子有所牽連，以致於蘇震清有避險空間，屆時廉政委員會才會視情況立案展開調查。
邱駿彥也說，由於這個案件尚未成案，所以蔡煌瑯也不會出席廉政委員會，畢竟廉政委員會不能捕風捉影、隨便抓人，今天的會議只是各委員之間進行交換意見，自然無法請當事人到場進行說明。