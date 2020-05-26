廣編／腸道菌對大腦發號施令？打造「腸勝」幼兒

近年來引發醫學界熱烈討論的「菌-腸-腦軸」，經過實驗研究證實腸道菌可能影響人的精神、心理及腦部發育。家醫科陳欣湄醫師提醒，尤其是在寶寶的發育階段，腸道菌對於神經迴路的影響至關重要，「寶寶從一出生就開始接觸並培養自己的腸道菌，到2~3歲時，腸道菌叢發育才漸趨穩定，腸道菌相就開始定型」。腸道神經系統遍布食道到肛門的整個消化道，由五億多個神經元，雖然數目上還不到大腦的百分之一，但卻是大腦以外，第二多的神經系統器官，所以腸道常被稱為「第二大腦」。陳欣湄醫師說明，「腸道神經系統，以迷走神經與中樞神經系統時常保持聯繫，在迷走神經上面傳送的訊息，九成是由下往上，當腸道壓力太大、細菌毒素侵犯或是腸道發炎時，腸道神經就會傳遞訊息給大腦，產生生理反應，這就是腸道透過「腸腦軸線」影響大腦的觀念。」每一個寶寶腸道內的菌群，可分為「好菌」、「壞菌」和「中間菌」三大類，在出生後腸道菌群開始逐漸成形，維持平衡狀態。當環境不佳、沒有足夠的好菌進駐，壞菌又增加時，腸道菌相的發展就很容易失衡，一旦腸道菌相平衡被打破，會影響消化及吸收系外，因腸道內的菌群，會透過「腸腦軸線」直接與腸道及腦互相溝通，還會影響寶寶成長、情緒、腦部發展等問題。因此，守護寶寶健康及啟動潛能開發，首要就是平衡腸道菌相！寶寶剛出生時，腸道系統及腸道菌叢尚未發育完全，仍建議以哺餵母乳為主，因母乳除了提供多樣且寶寶所需的營養素，有利於神經系統與免疫系統的發育，還可以幫助寶寶腸內益生菌的繁殖。當1歲後，已開始吃副食品的寶寶，環境及食物對腸道菌叢影響日益加大時，陳欣湄醫師建議可補充以下三種能調整腸道功能的益生菌，搭配FOS果寡糖，有助於刺激腸道有益菌的生長，增強胃腸道屏障。A菌嗜乳酸桿菌：能夠在小腸中生長，增加腸內的益菌。B菌比菲德氏菌：能夠附著在大腸中，減少害菌產生。C菌凱氏乳酸菌：能在小腸中生長，改善腸內細菌菌相。當有銜接母乳的配方奶需求時，可以選擇含多種益生菌、並經由人體實驗證實幫助好菌增加，及獲得國家認證的奶粉，讓不同的菌種在腸道發揮不同的功效，提早開始維持腸道菌相，有助於寶寶提升潛能開發，守護全腸道健康。