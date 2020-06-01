廣編／北市都發局舉辦「2020臺北市國土倡議進行式」論壇

臺北市政府都市發展局於5月28日在臺北願景計畫工作室舉辦「2020臺北市國土倡議進行式」論壇，提出臺北國土發展之價值與願景為「跨域多元、包容創新、生生永續、健康宜居」，讓臺北市不只是臺灣的臺北，是全球看得見的臺北。

在舉辦本次論壇前，都發局已於本月5日至21日陸續舉辦四場專家學者座談會，邀集19位來自產、官、學界專業人士參與，針對「跨域發展」、「地用規劃」、「保育韌性」及「多元風貌」四大面向，全面性盤整發展課題，就空間結構及重要議題進行討論，共築臺北市未來空間發展策略。

臺北市都發局局長黃景茂指出，雖然臺北市依國土計畫法免擬定國土計畫，但身為首都應放眼未來，主動積極辦理國土規劃相關工作。臺北市已於108年啟動臺北市主要計畫銜接全國國土計畫及劃設國土功能分區相關作業。透過與專家學者們密集的討論後，以「國土保育、都市再生」作為兩大都市發展核心，期望從點線面擴及至藍綠資源的串連，並在加強優勢產業的同時，擴大公私協力，透過區域合作引領全國，邁向與國際接軌的宜居健康城市。

臺北市國土計畫概要及國土功能分區劃設作業正持續辦理中，都市發展局表示本次活動以「國土倡議進行式」為題，意指後續會滾動式檢討。本次座談會亦同步進行線上直播及提供線上公開資料，日前直播觀看人次累積達三千人次，讓市民朋友及關心臺北市的夥伴在防疫期間不缺席，一同參與臺北市的未來，共創更宜居永續的臺北的生活空間。歡迎民眾透過「臺北願景計畫」Facebook粉絲專頁，或親自至臺北願景計畫工作室提出想法。

臺北市國土專區：

https://www.udd.gov.taipei/events/f3gxcu9-10550

臺北願景計畫Facebook：

https://www.facebook.com/TaipeiVisionPlan/

臺北願景計畫Instagram：

https://www.instagram.com/visiontaipei/