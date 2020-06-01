廣編／樂天市場精選Top7絕妙涼食　滿足你「冷感」味蕾

本週起全台將受暖氣團籠罩，各地晴朗、悶熱，體感猶如盛暑。對此，素有美食霸主的台灣樂天市場表示，今年春季氣溫回升快速，站上消費者對「涼食」的需求遠較往年同期高出5成、時間也提前近一個月；加上早在3月份，各地便已陸續出現破30度高溫，消費者愛吃涼食的「冷感」商機提早引爆，席捲鹹食與甜食兩大領域，可說是天氣升溫、買氣也升溫。冷盤菜色口味豐富又下酒 涼拌、滷味、泡菜男女都愛以涼拌海帶絲、黃豆芽、海蜇皮等冷菜為例，3至5月的訂單數即較往年同期成長了約30%，其中「酸辣」、「酸甜」口味的品項在相關訂單中占比達45%，最受主流市場歡迎。此外，滷味和泡菜等口感豐富的冷盤菜色也是熱門商品，加上具有適合下酒的優勢，成長幅度更為驚人 ─ 相關訂單數較往年同期成長約50%。樂天市場預測，隨著氣溫6月份將持續升高，預期整體買氣也將隨之增溫6成。「凍字輩」強強鼎立 「冰心」口感更熱賣在甜食方面，從悶熱天氣中受益最多的品項則是「凍字輩」的果凍、茶凍及奶凍；加上甜食品項在3至5月間受到抹茶、芒果、荔枝等當令食材的大力加持，訂單數較往年同期成長約30%，平均每張訂單消費金額也由去年同期的399元，上升為789元。而冷藏、冷凍後具有「冰心」口感的大福、泡芙，乃至內含冰淇淋等清涼餡料的車輪餅、鯛魚燒等品項，都是3至5月的熱賣品項，訂單數較往年同期成長約28%，以經典的香草、酸甜草莓、與當季的芒果最受到歡迎。有鑑於「冷感」商機強勢席捲今夏，樂天市場推出「66金夏趴」活動，全站消費滿3,000元即享10%樂天點數回饋，搭配樂天信用卡滿額再享11%回饋，最高享21%優惠！消費滿額再抽「桃猿6一波潮T」！同時，樂天市場也特別精選全站Top 7絕妙涼食，讓大家輕鬆選購！樂天市場精選Top 7絕妙涼食333手作廚房 宜蘭涼拌鴨賞：將鴨賞與青蒜、糯米醋、紅砂糖、米酒涼拌，入口鹹香。老眷舍 秘製三寶拼盤：名店老眷舍的三寶拼盤，使用冰糖、八角與大量中藥材滷製，牛腱、牛肚、牛筋樣樣都爽口夠味。阿雪真甕雞 悶燻冰鎮手撕雞：Q嫩的土雞肉汁多又香甜，調味恰到好處，肉質豐厚有嚼勁。協發行 招牌黃金泡菜：使用手工豆腐乳搭配新鮮蔬果與多種辛香料醃製，色澤金黃，白菜爽脆，爽口開胃。塔吉特 頂級芒果布丁：塔吉特外銷日本的限定款甜品，混合使用芒果果肉與芒果泥，軟Q口感搭配酸甜果香，大人小孩都超愛。里洋烘焙 冰心波蘿泡芙：香脆的菠蘿外皮與柔順冰涼的卡士達內餡結合，冷凍後再吃，爆滿內餡散發如同頂級冰淇淋的濃郁香氣。YUMMY福神燒 愛文芒果卡士達：曾獲屏東最佳伴手禮的福神燒，採用獨特調配粉漿與現煮內餡，不論冷凍還是冷藏都有獨一無二的冰心口感，香甜滋味回味無窮。關於【台灣樂天市場】台灣樂天市場股份有限公司係由日本樂天集團於海外成立的第一家子公司。自2008年成立以來，成功地為台灣電子商務市場注入新的活力，也為廣大的消費者提供種類繁多的優質商品、周到滿意的服務及創造歡樂的購物經驗。樂天極具特色的線上購物平台及電子商務顧問，協助店家成功打造新興經營模式；也因其獨有的服務及社群互動，培養了忠實的顧客粉絲群及獨特購物體驗。未來將積極尋求策略合作機會，進一步打造台灣樂天生態圈（Rakuten Ecosystem），持續擴大並加速台灣樂天市場的成長。