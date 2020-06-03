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廣編／2020凱絡克拉克凱養成計劃　暑期進修營熱血徵件中

本報訊-2020-06-03 16:38:18
▲「2020凱絡克拉克‧凱養成計劃」暑期進修營熱血徵件中！即日起開放線上報名至6月9日止。（圖/公關照片）
渴望深入了解媒體代理商的校園心血們，現在凱絡暑期進修營提供您暑假學習，成為克拉克‧凱的絕佳新機會!

凱絡媒體(Carat Media)積極擁抱新世代，即日起至6月9日(二)止，歡迎大三(含研究所)以上之在學學生線上報名，加入「2020凱絡克拉克．凱養成計劃」，開啟拓展新知的旅程。

2020凱絡暑期進修營將從7月6日(一)開始至8月28日(五)結束，為期8週的養成計劃將透過課程與案例分享，讓克拉克·凱與業界前輩們討論並激發彼此成長，一起熱情翻轉行銷！

暑假就該運用在美好的事物上！對行銷傳播產業有興趣，並符合報名資格的新世代學子們千萬不要錯過！詳細線上報名資訊請參閱「2020凱絡克拉克．凱養成計劃」

關於凱絡媒體(Carat Media Taiwan)

RECMA 全球代理商評鑑 - 全球第一最佳媒體代理商 (2019)

動腦雜誌 - 年度傑出媒體服務公司，銀獎 (2019)

動腦雜誌 - 年度傑出多元服務代理商，銅獎 (2019)

凱絡媒體以360度整合方案迎戰。在碎片化的行銷媒體世界裡，我們憑藉左腦的數據＋右腦的創意，是客戶的KPI推進器、產業的趨勢雷達以及行銷達陣夥伴。無論順風逆風，以客戶的品牌智能幕僚之姿，一同在數位行銷世界振翅高飛。

暑期進修營官方網站：https://bit.ly/2TMSj2R

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