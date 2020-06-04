廣編／全台瘋搶3億粽商機 樂天市場公布今夏端午銷售趨勢

依市場人士粗估，粽子商機每年約有新台幣3億元，其中端午節檔期即貢獻全年度的八成，隨著端午佳節(6月25日)將至，各路業者瞄準粽子商機，紛紛推出新品，加上7月指考屆近，帶有「包中」寓意的粽子人氣隨之飆升，吸引許多消費者提前下單預購，使「粽夏」商機提前引爆。





其中，電商台灣樂天市場表示，自5月至今，以「粽子」為關鍵字的搜尋即較往年同期高出約約1.5倍，訂單數量則高出約近2倍，平均一天就賣出近千顆粽子，買氣較往年旺盛許多；而從消費金額來看，今年每張粽子訂單的平均消費金額也從去年的799成長為1190元，成長幅度約為20%；單顆價位超過100元的「百元粽」銷量也較去年提升35%；加上禮盒裝今年的銷量也有高達20%的成長幅度，顯示出高單價品項在粽子市場的潛力極為驚人。





傳統台灣粽加持調味醬銷量 女比男更愛養生粽





樂天市場進一步指出，不同類別的粽子也呈現出不同的消費趨勢；比如每年傳統台灣粽都會在端午檔期為站上的「調味醬」催生大量訂單，以今年為例，40%的台灣粽訂單即加購了如甜辣醬、醬油露、蒜蓉醬、XO醬等搭配粽子的調味醬，且無論粽型是南部粽還是北部粽，都呈現出一樣的傾向。另一方面，隨著近年來大眾健康意識抬頭，採用紫米、五穀米、藜麥製成的健康養生粽也越來越受到市場歡迎，每年銷量穩定保持著約15%的大幅度成長，而今年健康養生粽尤其受到女性青睞，女性訂單約占總數的60%。





甜粽人氣逐年高升 夏季高溫助冰粽訂單大漲20%





與此同時，今年站上甜粽與鹹粽的訂單比例約為3：7，差距較去年的2：8更為接近，顯示甜粽人氣正逐年上升，其中男性訂單成長比例約為15%、女性訂單成長比例則為20%，性別差異並不明顯。而受到氣溫快速回暖的影響，以「冰粽」、「水晶粽」為關鍵字的搜尋量，較去年同期大幅躍升約35%，相關訂單也有38%的驚人成長，堪稱粽子界的超新星。





樂天市場瞄準端午商機，攜手眾多人氣店家推出「粽夏慶端午」活動，6月1日至6月25日期間內，於指定店家消費最高還可享20%點數回饋！此外，樂天市場更精選出站上7款「端午必吃美味」，讓大家輕鬆選購！





樂天市場精選7款「端午必吃美味」



三杯雞腿肉粽：三杯雞腿肉與傳統肉粽迸出新滋味，使用分量十足的雞腿肉、杏鮑菇創造出有別於傳統五花肉的彈牙口感，用料飽滿又豐富，不管送禮還是自己吃都是超棒的選擇。



欖菜鮮肉粽：由前五星級飯店主廚阿昇師獨家研發，曾榮獲2014年肉粽比賽第一名，鹹香欖菜富有咀嚼口感，再搭配醃製後肥而不膩、瘦而不柴的五花肉，口感層次豐富，是老饕們每年必吃的肉粽之一。



野生種紫米粽：有別於一般的黑米與黑糯米，野生種紫米粽嚴選自花蓮野生種有機紫糙米，口感軟Q且營養價值極高，搭配豬肉、栗子、蛋黃、香菇、蒜頭酥等等配料製成，獨特香氣難以言喻。



黑米紅豆薏仁粽：採用黑米、紅薏仁、紅豆、薏仁、雪蓮子、猴頭菇、素羊肉、素火腿等豐富食材製成的素粽，由於粽米與內餡都有調味炒香過，風味與營養都異常豐富。



紫米黑糖冰粽：名店手信坊今年精心推出的紫米黑糖口味，共有紫米外皮搭配紅豆栗子內餡與Q彈黑糖外皮搭配花生、芋頭內餡兩種口味，創新口味不可錯過！



珍奶茶香粽：特選阿薩姆紅茶浸泡糯米再蒸熟拌入奶香，呈現出今夏最夯的淡淡奶茶色！黑糖珍珠含膠原蛋白、水溶性膳食纖維，慢火燉煮口感滑順Q彈，蒸熱後的濃郁香氣讓它成為冷氣房裡面最好吃的粽子！



有機紅麴甜辣醬：使用有機黃豆先蒸熟後再加入自家培養的紅麴菌和糯米，接著入甕發酵六個月的時間，釀造完成後，再添加有機辣椒與有機糖熬煮，微辣微甜的獨特香氣為美味的粽子再添加畫龍點睛之筆！





關於台灣樂天市場



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