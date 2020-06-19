廣編／中悦首次攜手ARMANI Dada　共創時尚廚房奢華豪邸

曾一舉拿下桃園年度十大豪宅過半席次的中悦建設，再創區域豪宅新高！根據內政部最新實價登錄顯示，位於桃園中路重劃區的豪宅指標新案「中悦美樹花園」，一口氣揭露10筆交易，其中，高樓層戶成交單價均達40萬元以上，創區域豪宅最高單價。





中悦建設過去於南崁、藝文特區打造豪宅聚落，已成桃園豪宅代名詞，近年看準中路重劃區純住宅性質及交通便利性，一連推出「中悦美樹花園」、「中悦中央公園」、「中悦學府公園」3大豪宅指標案；其中，在國際建築引領風潮的時代，以「中悦美樹花園」做為接軌國際里程碑，成為義大利頂級精品廚具品牌「ARMANI Dada」首件合作的豪宅案。





近年台灣豪宅攜手國際團隊漸成趨勢，「中悦美樹花園」不僅選用國際頂級百萬廚具品牌「ARMANI Dada」，配備全球限量一年僅100套精品訂製廚具，更自日本進口百年黑松、羅漢松、茶花等珍稀植栽，在社區內打造一片「百年老樹御花園」，裡裡外外皆營造世界級別的奢華氛圍。





中悦建設機構總經理陳再河指出，桃園為台灣國際門戶，指標豪宅接軌國際勢在必行，在中悦建設深耕房市30年的重要時刻，透過「中悦美樹花園」邁出第一步，小至廚具大至中庭花園，皆打造豪宅最高規格，加上具有相近桃園國際機場的交通優勢，成為「最靠近世界的豪宅」。





豪宅的廚具配備向來是名媛貴婦的品味戰場，國際頂級精品廚具「ARMANI Dada」，是由義大利國寶設計師GIORGIO ARMANI聯手義大利Molteni Group家具品牌Dada共同打造，外觀不僅具備高度色感、時尚感，秉持對服飾的質感要求，廚具同樣講究觸感，如餐具櫃採絲質材質，讓F1賽車巨星Michael及舒馬克、巴西足球員羅納迪諾、藝人楊冪等都私心收藏。





大雅廚具執行長張怡嘉表示：「『ARMANI Dada』過去多為私人招待所使用，「中悦美樹花園」是首次和建案合作，對雙方來說都有特殊意義。」





「中悦美樹花園」坐落大興西路三段，規劃地上28層、地下3層，產品主力120、125坪、共104戶，每坪均價39萬元；從地理位置來看，不僅緊鄰桃園唯一60米大道，且距離交流道僅1分鐘路程，可直抵桃園機場、高鐵站，極具交通優勢，而正對桃園最大的風禾親子公園，具高綠覆清幽環境，吸引在地退休的台商及高端客購置自住。





值得關注的是，物管方面從飯店服務延伸至豪宅社區頂級管理，甚至在建立專屬的咖啡文化，打造大坪數咖啡廳空間，並設有銅銀離子SPA泳池、宴會廳、KTV等頂級公設，引起台北富豪高度關注，計畫做為私人度假休閒會所。





針對未來推案規劃，陳再河表示：「仍保持穩健的購地計畫，不過策略上會有所選擇，主要鎖定交通便利的重點區域，每個建案基地規模維持1000至2000坪的大面積開發。」此外，後續再桃園青埔、台中七期皆有大案蓄勢待發，更邀請國際團隊HLA擔綱設計，突破新古典框架改走現代風格，未來勢必成台灣建築焦點。



