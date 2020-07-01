廣編／購物車準倍好　樂天市場祭出點數36倍回饋響應振興

標榜「好領、好用、好刺激、最溫暖」的行政院振興三倍券將於明(1)日開放預訂和登記，並且依使用方式分為紙本券、信用卡、電子票證、行動支付等等。由於紙本券可透過讀卡機搭配健保卡或自然人憑證預購，也刺激了原先僅用於網路報稅與口罩預定的「晶片讀卡機」再一波大賣。台灣樂天市場觀察發現，自從行政院6月20日振興三倍券的正式官網上線至今，站上在短短十日內湧入約近萬筆「讀卡機」的相關搜尋，其他如晶片讀卡機、健保卡、自然人憑證等相關關鍵字也暴增為平時的八成、買氣較平時翻了約五成，預估7月1日正式預訂開放後，將會有第二波上漲攻勢。





樂天市場進一步指出，站上讀卡機的價位區間主要在200至300元之間，男女購買比例約為6：4；顯示讀卡機較受男性消費者愛戴，除了可用於預購三倍券以外，也可以用於報稅與網路轉帳，為家中長輩省去操作App的煩惱。





為響應政府振興措施，樂天市場也祭出全站回饋大加碼，點數回饋最高賺36倍！自7月1日起，全站消費滿3,000元，點數回饋加碼10倍，指定店家購物再加碼10倍點數，跨三家店消費再賺5倍點數回饋，搭配樂天信用卡再享11倍點數回饋，最高可達36倍點數回饋！要讓大家輕鬆購物、為荷包減壓！此外，為協助消費者選購，樂天市場也特別從站上精選3款便宜又好用的讀卡機，讓大家輕鬆在家下訂三倍券！（每消費100元回饋1點樂天點數，1點=1元）





樂天市場精選3款讀卡機





aibo AB20晶片讀卡機：貼心的採用15度傾角的設計，讓晶片卡的插拔更加順手，底部也加上了防滑角墊，不怕使用時滑動。





卡娜赫拉 ATM晶片讀卡機：日本卡娜赫拉獨家授權，共兩款俏皮圖案可選，超輕的薄型設計僅重50g，支援Mac與Windows 10系統。





E-books T38 直立式智慧晶片讀卡機：採用台灣自主研發晶片，Windows與Mac系統都可隨插即用，黑色的直立式設計看起來更顯專業。



關於台灣樂天市場





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