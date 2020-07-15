警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >工商快訊

廣編／彥臣生技雙劍出鞘創營收佳績　積極規劃興櫃轉上櫃

本報訊-2020-07-15 11:24:10
▲彥臣生技董事長黃中洋博士。（圖/公關照片）
興櫃公司彥臣生技(股票代碼：4732) 2019年營收大爆發，進入2020年，營收更是繼續逐月創高，顛覆了投資人對於新藥研發公司只會燒錢的刻板印象，引發市場好奇，彥臣生技的營運策略有何獨特之處?!彥臣董事長黃中洋透露，新藥公司研發成本大，首要任務就是「創造營收」。

創辦彥臣生技的黃中洋博士，台大畢業後出國深造，不只先後取得美國及中國的藥學相關領域雙博士學位，更拿到企管MBA碩士學位，回台前更歷任美國數家知名藥品公司總經理職務。實踐理性策略公關顧問公司總經理黃錦昌表示黃中洋博士不只在新藥開發領域經驗豐富，更擁有紮實的經營管理能力，這在生技產業中，是少見的跨領域經營者。」

2000年彥臣生技成立之初，黃中洋博士就決心跳脫以往生技公司營收不穩定的”傳統”，朝「保健食品」+「新藥研發」雙管齊下的方式，透過穩定營收挹注，讓研發之路不斷糧，股東才有機會迎接新藥研發成功，爆炸性的獲利。

「用精準健康的概念，彥臣要開發”有特色”的保健食品」黃中洋董事長

看準台灣保健食品市場千億商機，用研發新藥的專業精緻度，投入保健食品領域，獨家研發的專利成分，陸續獲得美歐日韓等多國專利，開發出一系列包括眼睛、高齡、防疫等保健食品。

因應用眼過度的宅經濟當道，彥臣2018年邀請有「青光眼之父」之稱的國際新藥開發大師邱春億博士加入團隊，專研眼部保健/眼疾新藥領域，讓彥臣如虎添翼。

”十年磨一劍”，彥臣循著規劃藍圖，2019年，迎來了業績大爆發的一年。2019全年營收為3.15億，與2018年的1.08億相比，成長近300%，創歷史新高紀錄。更在國內生技公司募資困難的環境下，獲得法人爭相投資，2019年底，超額完成現金增資2.3億，顯示投資市場極度看好彥臣的獲利潛力。進入2020年，彥臣營收逐月穩定成長，3月起保持每月3千萬以上獲利表現，而彥臣也正積極爭取上櫃，準備讓上櫃生技股再添新尖兵。

詳細訪談影片：https://www.youtube.com/watch?v=xaUfgaS8_jM
更多企業動態、財經消息，請上實踐理性粉絲團：https://www.facebook.com/prsirc/

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀