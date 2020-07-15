廣編／彥臣生技雙劍出鞘創營收佳績　積極規劃興櫃轉上櫃

興櫃公司彥臣生技(股票代碼：4732) 2019年營收大爆發，進入2020年，營收更是繼續逐月創高，顛覆了投資人對於新藥研發公司只會燒錢的刻板印象，引發市場好奇，彥臣生技的營運策略有何獨特之處?!彥臣董事長黃中洋透露，新藥公司研發成本大，首要任務就是「創造營收」。

創辦彥臣生技的黃中洋博士，台大畢業後

「

在新藥開發領域經驗豐富，更擁有紮實的經營管理能力，這在生技產業中，是少見的跨領域經營者。」

2000年彥臣生技成立之初，黃中洋博士就決心跳脫以往生技公司營收不穩定的”傳統”，朝「保健食品」+「新藥研發」雙管齊下的方式，透過穩定營收挹注，讓研發之路不斷糧，股東才有機會迎接新藥研發成功，爆炸性的獲利。

「用精準健康的概念，彥臣要開發”有特色”的保健食品」黃中洋董事長

看準台灣保健食品市場千億商機，用研發新藥的專業精緻度，投入保健食品領域，獨家研發的專利成分，陸續獲得美歐日韓等多國專利，開發出一系列包括眼睛、高齡、防疫等保健食品。

因應用眼過度的宅經濟當道，彥臣2018年邀請有「青光眼之父」之稱的國際新藥開發大師邱春億博士加入團隊，專研眼部保健/眼疾新藥領域，讓彥臣如虎添翼。

”十年磨一劍”，彥臣循著規劃藍圖，2019年，迎來了業績大爆發的一年。2019全年

營收

為3.15億，與2018年的1.08億相比，成長近300%，創歷史新高紀錄。更在國內生技公司募資困難的環境下，獲得法人爭相投資，2019年底，超額完成現金增資2.3億，顯示投資市場極度看好彥臣的獲利潛力。進入2020年，彥臣營收逐月穩定成長，3月起保持每月3千萬以上獲利表現，而彥臣也正積極爭取上櫃，準備讓上櫃生技股再添新尖兵。

出國深造，不只先後取得美國及中國的藥學相關領域雙博士學位，更拿到企管MBA碩士學位，回台前更歷任美國數家知名藥品公司總經理職務。實踐理性策略公關顧問公司總經理黃錦昌表示黃中洋博士不只

詳細訪談影片：https://www.youtube.com/watch?v=xaUfgaS8_jM

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