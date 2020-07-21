廣編／育世博與藥明巨諾　針對NK細胞簽訂專屬優先授權

藥明巨諾(JW Therapeutics)日前獲得在香港、澳門、大陸ACE1702以及ACE1655的臨床、上市專屬優先授權，而育世博生技(Acepodia)獲得其簽約授權金、階段性付款及銷售權利金，雙方於先前共同簽訂專屬優先授權合作協議。此次簽訂臨床及上市的ACE1702、ACE1655這兩項產品是育世博作為實體腫瘤及血液腫瘤的細胞治療研究藥物。育世博利用專有的抗體細胞複合技術(Antibody-Cell Conjugation,ACC)將抗體黏著於自行開發的現成(off-the-shelf)、有治療潛力的自然殺手細胞(簡稱oNK細胞)的細胞膜上蛋白來增強腫瘤毒殺能力。育世博執行長暨博士蕭世嘉進一步說明，所謂「現成」的細胞治療研究藥物，有別於當前的細胞治療，需要從病人採血經過數日一連串的加工處理培養分析等程序，才有機會回輸病人體內進行治療。現成細胞治療研究藥物為已經生產完工的異體細胞研究製品，臨床研究的病人經試驗醫師診察後，若符合研究條件，不需採取血液，就可進行接受細胞治療研究藥物。蕭世嘉指出，ACE1702是標定靶向HER2的oNK細胞治療研究新藥，用於治療HER2表現的實體腫瘤；ACE1655是標定靶向CD20的oNK細胞治療研究新藥，用於治療為B 細胞惡性血液腫瘤，包括某些形式的白血病及淋巴瘤。這次的合作集結育世博的研究能力及創新的細胞治療技術，與藥明巨諾的癌症免疫研究及開發能力，有利於雙方在癌症市場開發及oNK細胞治療。藥明巨諾執行長李怡平表示，很高興和育世博合作，透過臨床試驗，一同開發ACE1702與ACE1655，重新啟動免疫系統來治療實體腫瘤及血液腫瘤，讓病人能夠使用為最終目標，幫大家開啟一個新途徑。