廣編／多多 X OPEN　小畫家徵選活動開跑

什麼活動好喝！好玩！又有獎金?原來是今年2020年暑假，小朋友超愛喝的多多與小朋友的開心果OPEN小將，共同尋找誰是小畫家，誰就有機會得到獎金喔！只要在活動期間2020/7/15~2020/8/31，到7-ELEVEN購買多多170ml系列任三瓶，就能憑小白單上的活動序號在ibon列印專屬畫紙，小朋友著色完成後再將作品上傳至貼文留言處，即可參加徵選喔。總獎金共有5萬元7-ELEVEN禮券，得獎作品還會展示於店內電視螢幕喔！小朋友都喜歡畫畫，也喜歡喝多多，一邊喝多多一邊畫畫，快樂又有機會獲得獎金，今年暑假就讓多多陪你一起歡樂多更多吧！

詳細活動辦法請看→ → →https://pse.is/RJ9RM