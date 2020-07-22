廣編／多多 X OPEN　小畫家徵選活動開跑

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小朋友都喜歡畫畫，也喜歡喝多多，一邊喝多多一邊畫畫，快樂又有機會獲得獎金，今年暑假就讓多多陪你一起歡樂多更多吧！
詳細活動辦法請看→ → →https://pse.is/RJ9RM
您是否已經年滿18歲？
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