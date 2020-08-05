廣編／MIT從「瓷」亮相　法藍瓷3D列印突破醫材門檻

台灣文創業之光-法藍瓷FRANZ，品牌創立近20年，正式宣告從文創跨界到生技醫療領域！法藍瓷生技運用自家獨到的3D列印專利科技，全新研發推出「陶瓷全瓷冠」，更於日前通過國內衛福部TFDA認證及產品上市資格，2021年預計通過美國FDA認證，可說在3D列印醫材的全球大戰中，搶先立下重要里程碑。近年來3D列印技術逐漸應用於牙科醫療領域，包含人工植牙手術導引板、3D 列印樹脂義齒等，而3D列印陶瓷的全瓷冠，卻遲遲不見世界生技大廠的進展。法藍瓷總裁陳立恆表示，世界各國在3D列印牙材領域上難關重重，法藍瓷對於對3D列印毫不陌生。在品牌成立近20年來，法藍瓷即以3D列印技術先驅之姿於作品製程中大量運用電腦建模、逆向工程掃描，與3D列印各項技術，更對於先進陶瓷的運用瞭若指掌，不僅可以自行設計，更創造了3D陶瓷列印機台，且取得自行研發材料配方與製造流程之專利。近年台灣醫療生技當紅，法藍瓷將3D列印應用目標轉向高科技陶瓷的全瓷冠，並在2018年即成立生技公司，2019年底開始授權牙科診所，2020年取得衛福部GMP與醫材認證，2021年預計通過美國FDA認證。法藍瓷總裁陳立恆說：「希望運用科技的力量，搭配過往藝術瓷的美學涵養，作為數位化瓷牙列印的開端，未來可能以授權的方式，與牙醫師、牙技師攜手幫助更多的民眾。」前副總統蕭萬長表示：「法藍瓷的突破不僅是台灣企業突破的典範，3D列印瓷牙的誕生更是國人一大福音。」行政院副院長沈榮津亦到場致賀：「法藍瓷不斷創新、轉型、跨域，3D列印從材料、設備、製程皆有專利。法藍瓷後續更以兩年就開發出瓷牙列印技術，堪稱台灣MIT的驕傲。」而法藍瓷最新通過認證的3D列印瓷冠，則導入智慧製造概念，採用了「加法製程」，先設計出牙冠，再從零開始一層層列印氧化鋯，數位化程度高且過程環保。除TFDA的認證，法藍瓷生技更取得了「GMP醫療器材優良製造規範」、「ISO13485醫療器材品質管理系統」等認證，可回溯品質管理，提高醫療保障。