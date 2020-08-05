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廣編／MIT從「瓷」亮相　法藍瓷3D列印突破醫材門檻

本報訊-2020-08-05 16:04:33
▲法藍瓷邀請到多位產、官、學、醫貴賓、各國使節前來共襄盛舉，一同為法藍瓷最新通過認證的3D列印瓷冠發表揭開序曲。前排左起交通大學電子工程學系特聘教授兼系主任洪瑞華、台灣大學牙醫專業學院榮譽教授藍萬烘、台灣大學臨床牙醫學研究所所長陳敏慧、台灣大學牙醫專業學院院長林立德、前副總統 蕭萬長、法藍瓷生技董事長陳立恆、行政院副院長沈榮津、前經濟部部長施顏祥、宏碁集團創辦人施振榮、經濟部工業局局長呂正華、德威國際口腔醫療體系創辦人暨前牙醫師公會全國聯合會理事長陳義聰。（圖／法藍瓷生技）
台灣文創業之光-法藍瓷FRANZ，品牌創立近20年，正式宣告從文創跨界到生技醫療領域！法藍瓷生技運用自家獨到的3D列印專利科技，全新研發推出「陶瓷全瓷冠」，更於日前通過國內衛福部TFDA認證及產品上市資格，2021年預計通過美國FDA認證，可說在3D列印醫材的全球大戰中，搶先立下重要里程碑。

近年來3D列印技術逐漸應用於牙科醫療領域，包含人工植牙手術導引板、3D 列印樹脂義齒等，而3D列印陶瓷的全瓷冠，卻遲遲不見世界生技大廠的進展。法藍瓷總裁陳立恆表示，世界各國在3D列印牙材領域上難關重重，法藍瓷對於對3D列印毫不陌生。在品牌成立近20年來，法藍瓷即以3D列印技術先驅之姿於作品製程中大量運用電腦建模、逆向工程掃描，與3D列印各項技術，更對於先進陶瓷的運用瞭若指掌，不僅可以自行設計，更創造了3D陶瓷列印機台，且取得自行研發材料配方與製造流程之專利。

近年台灣醫療生技當紅，法藍瓷將3D列印應用目標轉向高科技陶瓷的全瓷冠，並在2018年即成立生技公司，2019年底開始授權牙科診所，2020年取得衛福部GMP與醫材認證，2021年預計通過美國FDA認證。法藍瓷總裁陳立恆說：「希望運用科技的力量，搭配過往藝術瓷的美學涵養，作為數位化瓷牙列印的開端，未來可能以授權的方式，與牙醫師、牙技師攜手幫助更多的民眾。」

前副總統蕭萬長表示：「法藍瓷的突破不僅是台灣企業突破的典範，3D列印瓷牙的誕生更是國人一大福音。」行政院副院長沈榮津亦到場致賀：「法藍瓷不斷創新、轉型、跨域，3D列印從材料、設備、製程皆有專利。法藍瓷後續更以兩年就開發出瓷牙列印技術，堪稱台灣MIT的驕傲。」

而法藍瓷最新通過認證的3D列印瓷冠，則導入智慧製造概念，採用了「加法製程」，先設計出牙冠，再從零開始一層層列印氧化鋯，數位化程度高且過程環保。除TFDA的認證，法藍瓷生技更取得了「GMP醫療器材優良製造規範」、「ISO13485醫療器材品質管理系統」等認證，可回溯品質管理，提高醫療保障。

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