廣編／七夕前用探探找對象　一起到LFP調製獨一無二香水

「閱讀空氣」成為近期熱門詞彙，強調嗅出環境中潛在訊息的重要性。人與人的交往亦是如此，身上散發的味道不僅影響第一印象，更是決定是否進一步交流的關鍵。探探統計數據顯示：第一次約會時有近九成的人會因為對方的體味和口氣決定是否約見第二次。



探探與LFP香料香水實驗室合作，將氣味在人際關係間扮演的重要角色實體化，以五種代表探探性格：活力、友善、自信、潮流、自由為五款香水命名，並於8/20(四)-8/25(二)舉辦香水製作活動，期間消費者可親手調製限量100瓶的探探特質香水，僅限活動參與者可以獲得，讓每個人都打造專屬自己的好氣味。





創造約會好氣味 成為情場人氣王





在不同場合帶上對的香味，與穿著對的衣服同等重要。交友軟體的溝通總侷限於視覺與聽覺，但關係要向下發展，與對方約出來見面後，氣味的選擇與營造便非常重要。由有購買探探VIP功能的用戶調查發現，最常被使用的前10大Hashtag中，有7項是與食物相關的標語，如：巧克力、北京烤鴨、石鍋拌飯、港式早茶等，除顯示食物適合開啟聊天話題，更凸顯選擇適宜的約會地點與餐飲不容忽視，既要滿足對方偏好，又必須避免太重的氣味影響氛圍。





人總想在對方心中留下完美第一印象，選對約會餐廳是決勝點。牛排館、火鍋店看似安全而浪漫，但卻容易在身上留下強烈的氣味；有質感的日式料理，要注意餐廳是否須要脫鞋，避免臭腳味造成彼此尷尬；點餐也要避免如：大蒜、洋蔥或臭豆腐這些口氣地雷。氣味雖然無形，卻在人與人的相處中有著舉足輕重的地位，照顧到每一個小細節，才有機會爭取下一次的約會。



噴上代表探探的好香氣 助找到氣味相投的另一半



身上散發的氣味，不僅體現個人品味，也與氣質和心境息息相關。探探與LFP香料香水實驗室合作，推出特製化香水將最能代表探探的五個形容詞：活力、友善、自信、潮流、自由以五種香味呈現。



清新果香調最能代表活力，香味活力可人，適合想製造青春洋溢、活潑感覺的人，會想讓人捧在手心裡。年輕的用戶為探探增添灌入年輕的氣息，在聊天過程中散發著正能量，容易吸引到情投意合的對象



友善為溫和的伯爵花香調，親切溫暖，很好相處但保有自己的個性，也有讓人探索不完的內涵。用戶表示在探探上的人聊起天來都很和善，不管自己是什麼樣子，對方都能夠欣賞與接納。



自信採濃郁而有力的東方花香調，使人感覺有質感的自信，是個從頭到腳都很呵護照顧自己的人。不管是外貌或內涵，用戶是充滿自信的，透過「看誰喜歡我」的功能在欣賞自己的人選中找到自己也感興趣的。



潮流為大方的柑橘海洋調，噴上此款氣味讓人感覺你的時尚態度不是刻意，而是從骨子裡散發的魅力。在滑動探探用戶卡片的過程中，總能輕易地看到許多潮男潮女，外貌有自己的風格、從標籤和興趣中也能展現個人態度，透過購買超級曝光讓「潮」風格加倍突出。



以草本木質調呈現自由，就像半赤腳踩在濕潤的青草地上，新鮮草香、花香與泥土夾雜，讓人感覺自在美好。探探用戶不受拘束且愛好讓認識各國的朋友，透過漫遊功能輕鬆將定位移至世界各地，從聊天中體驗異文化好似到國外走一遭。



8/20-8/25到 因味是你 打造約會專屬好氣味





個人都是獨一無二的個體，散發的氣味也不例外。自8/20(四)至8/25(二)七夕情人節，探探於LFP香料香水實驗室松菸店舉辦了12場「因味是你」香水製作活動，結合了味道的諧音，也代表著「因為味道，所以選擇你」。透過小遊戲選擇一款跟自己特質最相符的氣味，隨喜好調整香水配方比例，當日可獲得客製化香水針管樣本，活動後一個月會將專屬香水寄送到府。





報名時間：即日起-8/16(日) 24:00止 報名方式： Step1：下載APP https://tantan.onelink.me/VZ6v/3bd7356b，成為探探會員 Step2：於小助手發送或是朋友圈尋找「因味是你」活動貼文中的報名連結填寫相關資料 得獎公布：獲選參與活動者將於08/18(二)由小助手及電話通知