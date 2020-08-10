廣編／囤紙風再起　舒潔 x PChome雙周年慶祭超殺優惠

1971年推出市場第一包原生紙漿衛生紙、並以一隻呆萌拉拉狗擄獲不少死忠粉絲、雄霸國內家用紙品市場多年的舒潔品牌，今年滿50歲了，不少曾與舒潔品牌合作、私底下也被高優質產品與可愛拉拉狗圈粉的藝人與網紅們，近日透過影片齊聲祝賀舒潔生日快樂！
為了感謝廣大消費者長期對品牌的支持，舒潔品牌特別聯手電商一哥PChome，於8月10日至17日推出全年最強『舒潔50 x PChome 20雙周年慶』品牌周活動，誠意十足地祭出系列明星商品最低6折起、扭蛋機抽抽樂、每日必搶品、限量好禮滿額贈等超殺優惠，讓品牌粉絲一次佔盡便宜、手刀買起來！。
疫情帶動線上通路報復性成長 長期趨勢持續向上
今年第一季因疫情造成全國搶紙潮，根據AC尼爾森市場調查資料顯示，自年初疫情爆發以來，國人受防疫措施影響，外出時間大幅縮短，也造成消費型態快速翻轉，以快速消費品的數據來看，今年第一季線上通路營業額與去年全年相較成長達四成二之多，其中家庭用紙類的成長動能最為強勁！此外數據分析亦顯示，線上通路爆量成長主要來自於原有線上消費者購買量上升、以及線下通路消費者大幅轉至線上通路消費所致，以趨勢來看，80%消費者將會增加長期使用線上通路消費購物的習慣。
『囤紙優惠』超吸睛、舒潔明星商品最低下殺六折起
不論你是否跟上年初的搶紙潮，廣受消費者青睞的舒潔品牌慶祝50周年慶，為了讓全國民眾在後疫情期間待在家中也能暢快搶一波，特別與電商大哥大PChome合作、祭出雙周年慶品牌周活動，於8月10日至17日期間推出一系列『囤紙優惠』，包括精選數十款舒潔明星商品推出最低六折起優惠；人人有獎扭蛋抽抽樂，將送出近4,000張面額NT$500至NT$20不等的酷朋券，讓消費者享有滿額現折驚喜；此外活動期間還有讓人心跳加速的『每日必搶品』限時搶購活動，想要撿便宜的民眾絕對不能錯過！
為了堆砌出50周年慶的盛大氣勢，舒潔 x PChome品牌周還推出『單筆滿額贈』與『單筆買就抽』活動，讓消費者不僅買到賺到，還多了許多額外驚喜！首先在『單筆滿額贈』部分，凡購買舒潔或同家族靠得住、好奇產品單筆滿NT$1,999，即可獲贈全台獨家限量、由知名華裔設計師Daniel Wong設計的舒潔50時尚帆布袋，將可愛拉拉袋著走；『單筆買就抽』則是消費者只要單筆購買舒潔、靠得住、好奇任一產品，即有機會抽中網路好評不斷的飛利浦水潤溫控護髮吹風機。(*詳細促銷方案內容與期間須以通路公告為準；商品零售價格皆由通路獨立決定)