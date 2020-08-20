廣編／心疼嬰幼兒挨針　9成3爸媽自費施打多合一疫苗

嬰幼兒免疫系統尚未發育完全，因此一出生即需要接種許多疫苗，看著針打下去瞬間孩子嚎啕大哭，無一父母不感到心疼。多合一疫苗將多種疾病疫苗合併成一針，減少打針次數，讓寶寶少挨針、少哭鬧，父母更能彈性安排時間，是現在疫苗趨勢。根據調查*，高達93.3%的父母願意自費多合一疫苗，讓寶寶預防多種疾病，同時減少寶寶挨針次數。





調查指出嬰幼兒接種疫苗，父母最為焦慮的是擔心副作用出現(73.3%)、寶寶哭鬧掙扎(33.3%)，以及擔心沒時間跑診所/醫院/衛生所等(23.3%)。由此可見，為了減少爸媽擔憂並兼顧疾病預防，挑選合適的疫苗更顯關鍵。調查同時發現，74.7%的父母有自費讓寶寶施打疫苗的經驗，前三名包括：口服輪狀病毒疫苗、肺炎鏈球菌疫苗和多合一疫苗，其中多合一疫苗因可以一次擁有預防多種傳染病的免疫力，受到許多父母青睞，尤其現代多是雙薪家庭，工作上請假不易，因此多數願意自費讓寶寶接種多合一疫苗，享受更好的醫療體驗。





最後，調查可見42.7%的父母並無每次準時讓寶寶施打疫苗，尤其新冠肺炎疫情爆發後，家長更因為避免出入醫院，嬰幼兒常規疫苗接種率下滑近一成。預防接種是最直接有效的傳染病預防措施，提醒爸媽應依照衛福部疾病管制署的寶寶預防接種時程，讓出生滿2個月、4個月、6個月及18個月的嬰幼兒按時接種，才不會影響抵抗力，並可與兒科醫師討論，挑選合適的疫苗，降低進出醫院的時間，幫爸媽省下心力，例如多合一疫苗就是理想的選擇之一，便於事前妥善安排時間。一針一針地按步讓寶貝產生足夠抗體，寶貝開心父母就放心，一起守護寶貝的未來。



