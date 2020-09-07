廣編／「國際體育事務人才培訓」百人獲證 激盪國際觀點

今年培訓營的專題研討主題為「在疫情之下的國際運動賽事及如何兼顧永續發展」，在經過線上課程30堂的專業相關國際體育事務課程學習後，接著由分組導師引導學員進行深入討論，並以專題報告發表展現精實的學習成果，包括論述「疫情對國際運動賽會各項衝擊」、「賽會籌辦兼顧永續發展之趨勢」等一系列簡報。各組學員創意滿點，不論是利用創新媒體、環保概念、永續經營、數位科技、居家防疫結合競賽概念深入探討，透過學員的腦力激盪，碰撞出更多不同的有趣想法及永續發展的構想。
此次培訓營更吸引取得2020東京奧運參賽資格的射箭選手雷千瑩、2018雅加達亞運輕艇銀牌好手陳瑋涵，及2017聽奧羽球團體賽銅牌黃丞逸，一起學習國際體育事務專業。期間學員們以流利的英文簡報，展現台灣體育人才參與國際體育事務的專業能力與語言溝通能力，年輕活力的創新想法。
中華奧會表示，本屆活動以奧林匹克價值與主題為特色獎項，分別有卓越獎（Excellence）、友誼獎（Friendship）、尊重獎（Respect）、永續獎（Sustainability）及創意獎（Innovation），期盼參訓學員從中學習奧林匹克的價值與精神。未來中華奧會將針對今年結業學員媒合國內、國際體育賽事實習機會，希望讓更多台灣優秀的體育人才加入國際體育事務之工作行列。