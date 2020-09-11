廣編／值得擁有的最高CP值超能SUV　HYUNDAI 斜槓登場

作為HYUNDAI首部跨足國產小型SUV市場的重磅車款，總經銷南陽實業自六月份即針對The All-New VENUE搶先展開全台預售活動，搭配七、八月巡迴全台各點的密集曝光，讓國內消費者能夠先睹為快它的時髦樣貌。南陽實業於今日(9/10)正式發表這部國產越級小休旅，憑藉著傲視同級對手的強大產品競爭力，完美詮釋「不只都會 還很會」的新生活態度，並針對車系旗下GLA、GLB、GLC公布的超殺建議售價，分別是：GLA (單色) 65.9 萬元、GLB單色款 69.9 萬元及雙色款 70.9 萬元、GLC (雙色) 74.9 萬元，超高C/P值的配備水準及讓年輕買家怦然心動的價格，勢將成為國產入門SUV市場最耀眼的新星！





讓你/妳的穿搭更迷人愛秀 最時尚搶鏡的都會SUV新秀





在外觀造型設計上，The All-New VENUE可說是全車處處充滿亮點！依循HYUNDAI新世代SUV車系獨樹一幟的家族設計語彙，成功為車身尺碼迷你輕巧的VENUE勾勒出動感又時尚的搶眼外貌，堪稱最搶鏡的A級新秀！The All-New VENUE給人第一眼印象絕對是強烈設計感的潮品風格，不僅展現自信與個性，更是完全跳脫傳統國產SUV設定，首先是家族風而且科技感十足的分離式頭燈搭配LED日行光環設計著實讓人驚豔，車頭中央水箱護罩造型也依車型等級不同，分別採用十字鍍鉻(單色車型)及韓國開發、唯一海外輸出的FLUX版三角星綴(雙色車型)加以綴飾，搭配前保桿下氣壩兩側以跳色烤漆處理的Air Curtain進氣簾，有效提升制動系統散熱效率之外，進一步營造出傲視同級對手的高質感與氣勢。





除了超搶鏡的車頭，The All-New VENUE也運用外凸輪拱和深刻腰線的設計，讓整體車側線條更具視覺效果，加上整合式方向燈後視鏡、17吋雙色切削五輻鋁圈註1、最大負重達80kg的車頂行李架等運動化休旅配件，充分突顯The All-New VENUE 「不只都會 還很會」的用車訴求。至於車尾則同樣獨特的俐落風格為主，鈑件摺線分明的後行李廂尾門，鑲綴最時尚的立體雙色「V E N U E」車名標誌，對應醒目的緋紅星辰LED尾燈組，出眾的設計正是年輕客群多采多姿生活樣貌。





個性化外內裝設計 從此開展你/妳的斜槓人車生活





不懂#OOTD、#OOTN沒關係，因為隨時上車都要很開心。The All-New VENUE車室內裝鋪陳極具巧思，更完整兼顧實用機能性，採用琺瑯白塗裝的性格內飾套件註1，環繞排檔座和冷氣出風口周圍十足搶眼，中控台按鍵優化就手的操控介面，環視細節充滿有趣且動感的造型，讓內裝呈現更賞心悅目。實用配備不可少，搭載完整齊全的具備四項可調功能的多功能方向盤(整合定速巡航控制/音響/行車電腦)、Smart Key智慧型免鑰匙控制系統註1、潛望鏡式雙環儀表、Push Start 引擎啟動鍵註1、三環高質感空調旋鈕、NAVI導航系統註1、倒車顯影系統註1、8 吋觸控懸浮式多媒體系統(支援Apple CarPlay)、恆溫空調註1、副駕駛座前置物空間、6/4分離傾倒後座、獨創的行李廂隔板附軌道收納設計、平整化行李廂底板&空間擴充功能、前控台12V電源插座&雙USB插孔等，只有The All-New VENUE完全填滿年輕客群的心！





The All-New VENUE令人驚豔之處還有其精巧的車身尺碼之下，仍擁有跨級距的後座空間，其長/寬/高尺寸僅4,040 x 1,795 x 1,615mm，底盤軸距為2,520mm，乘坐空間卻能媲美尺碼大一號的B級距SUV車款，即使你/妳的朋友也能在後座舒適享受，而在標準乘坐模式下，行李廂也有355公升的載運空間，精心規劃的車室座艙從此開展你/妳的斜槓人車生活新體驗！





(註1: 為GLB車型以上標配)





充沛動力藏著滿滿駕駛樂趣 超規格安全配備完勝對手





作為同級國產市場中唯一A級距SUV，The All-New VENUE搭載的新世代動力系統、進階多重駕馭模式及超規格主被動安全配備，均以跨級優勢完勝對手！動力方面The All-New VENUE搭載品牌最新Smartstream 1.6升自然進氣引擎，運用DPFI雙噴油嘴燃油噴射系統、ITMS整合式節溫管理系統、高能量點火線圈、外置冷卻廢氣再循環系統，以及CVVT連續可變汽門正時系統等HYUNDAI最新技術精準控制下，可輸出123ps最大馬力和15.7kg-m最大扭力之表現，搭配採用更堅固耐用的鋼鍊式設計、可進行8 速手自排模擬的IVT智慧無段變速系統，整體提供同級最佳動力表現，超有感16.3km/L一級平均油耗，以及外帶滿滿的駕駛樂趣隨時讓你/妳體驗。此外，The All-New VENUE更配備多重駕駛模式：除了一般(NORMAL)、經濟(ECO)、運動(SPORT)之外，賦予適合戶外輕度探險的雪地(SNOW)、泥濘(MUD)和沙地(SAND)在內共6種進階多重駕馭模式，後3項功能更是透過ESC電子車身動態穩定系統偵測路面，透過輸出與煞車的配合建構輕度越野及脫困能力，滿足車主駕馭The All-New VENUE 「不只都會 還很會」的超能樂趣。





小型車不夠安全嗎？跨級的超規格主被動安全配備，毫無懸念是The All-New VENUE完勝對手的重要關鍵；HYUNDAI注重造車安全，The All-New VENUE更是顛覆這項迷思！以強悍車體安全以及越級主被動安全配備，給予新世代車主最好的防護，除了全車系標配6具SRS輔助氣囊外，車體結構超過62%以強悍堅實HSS高剛性鋼材打造，更搭載品牌引以為傲的「HYUNDAI SmartSense」7大先進安全科技註1，包括同級唯一的LKA車道偏移輔助系統、LVDA前方車輛駛離提醒系統、DAW駕駛疲勞警示系統，再加上LDW車道偏移警示系統、FCW前方撞擊警示系統、FCA前方主動煞停輔助系統和HBA智慧型遠近光燈調節系統，為The All-New VENUE建構全方位的主被動防護，真正超越期待的跨級安全配備，讓你/妳輕鬆上路立刻駕輕就熟，行駛於擁擠的都會區再無後顧之憂！





Z世代求新求變的生活態度，斜槓只是基本；對世界貪心就是一種野心，而且還要保有一顆冒險探索的心。The All-New VENUE於變化快速的世代中誕生，為所有熱衷於城市冒險的人做好準備。現在，The All-New VENUE開放每一位斜槓青年填入生活裡想要的精彩元素，一起寫下你/妳所嚮往最與眾不同的人車故事！



