廣編／遠百中秋禮品嚴選好禮　濃情表心意

月兒圓、心兒甜，又到人團圓、品豐收的中秋時節。2020是個特別的一年，讓人格外珍惜相聚時刻的美好心情。遠東百貨推出《中秋禮品專輯》，由遠東百貨徐雪芳總經理親自選品，果香搶入、混搭最夯、健康當道、經典不敗……四大月餅特色出列，親友一起享受月圓人團圓的時刻，味蕾也充分感受美味帶來的喜悅。





《中秋禮品專輯》好康優惠：





買多多：購買兩件以上享95折優惠





滿額送：即日起~10月1日持HAPPY GO卡消費，過卡單筆滿888元以上即贈「100元美食餐飲抵用券」乙張。





大致敬：9月3日~9月28日軍警、教師、醫護人員相關證件享9折優惠





果香搶入》》





晶華酒店【賞月】寶島名物 桃山月餅禮盒





嚴選在地時令水果、食材、特色名物，主廚將台南麻豆白柚、台南玉井芒果、南投埔里百香果、台中大甲芋頭、台北金山地瓜、台南西港黑芝麻揉入白豆沙與蛋黃製出的日式桃山餅皮中，入口綿密細緻的豆沙餅皮，舌尖沁馨出寶島好味道。6入(每入120g±5g)建議售價1,280元，未開封常溫保存30天。





六福皇宮【柚見好柿禮盒】





結合節慶氛圍設計柚子及柿子造型月餅，搭配台灣在地桂花包種茶包，呈現精緻茶點組合。內含柚子月餅2入和柿子月餅2入，搭配桂花包種茶茶包5入建議售價799元，月餅常溫保存25天。





圓山大飯店【甜美蘭花寶盒】





以不膩口的桃山皮包裹焦糖蘋果洋梨、抹茶香柚、芒果果粒、經典奶黃、火龍果鳳梨櫻桃內餡，5入(每入90g)建議售價1,280元，常溫保存1個月





豐饌【尊爵御禮】





內含白鳳豆梅子酥3入、雲豆松子蛋黃酥3入、堅果蜜蕾酥5入，以及家傳典藏干貝XO醬1罐。建議售價1,088元，月餅冷凍保存30天、冷藏保存20天、常溫保存10天，家傳典藏干貝XO醬保存期限一年。





食感旅程手工甜點Palatability【荔枝妃子夾心】





食感旅程手工甜點Palatability是一個由好友齊心共創的甜點品牌，荔枝妃子夾心餅乾一盒6入建議售價390元，常溫保存30天。





合興壹玖肆柒【中秋問月】鬆糕酥餅禮盒





內含鳳梨芒果酥餅、棗泥桂圓威士忌、豆沙酥餅、奶黃酥餅、芝麻椒鹽酥餅、原味豆沙鬆糕、原味棗泥鬆糕、桂花芝麻鬆糕、芝麻鬆糕、紅豆豆沙鬆糕。10入建議售價800元，冷凍保存2個月，需加熱食用。





微熱山丘【鳳梨奶黃月餅】





滑順細緻的奶黃為土產鳳梨天然的酸甜提味，6個裝建議售價750元，常溫保存45天。





唐緹【芒果土鳳梨禮盒】





創辦人相信美味又健康的甜點可以帶給大家幸福滋味，要讓烘焙以自然原食方式製作讓大家都可以吃得心安又幸福，才有了唐緹品牌精神----自然原味健康廚房．來自家的幸福好味道。15入建議售價600元，常溫保存40天。





混搭最夯》》





遠百獨家 香格里拉台南遠東國際大飯店【星如雨】禮盒FED Exquisite Moon Cake Gift Box





干貝奶黃以奶黃為基底，內餡綿密，搭配國產頂級澎湖干貝絲作為內餡，香味繞舌，回味無窮。金沙奶黃一口咬下，甜美的奶酥彷彿流沙一般傾瀉而下，香濃可口、入口即化。芝麻胡桃奶黃以奶黃為基底、內餡綿密，搭配養生黑芝麻胡桃作為內餡，滋補養顏。三種口味各兩顆6入(每入50g)建議售價1,088元，常溫保存30天。





遠百獨家 寒舍集團【映花櫺】廣式月餅禮盒+金雪絮餅禮盒





【映花櫺】廣式月餅禮盒內含XO蛋黃、棗泥核桃、抹茶甘栗、蓮蓉蛋黃、莓果可可、流心奶皇，加上金雪絮餅8入裝禮盒建議售價1,750元，月餅冷藏保存14天、絮餅常溫保存2個月。





亞緻餐飲【天香御月】中秋禮盒





由連續兩年榮獲米其林一星殊榮天香樓行政主廚楊光宗監製，蒐羅東方二鹹一甜組合，經典肉鬆蛋黃酥、懷舊滷肉綠豆椪、雋永棗泥核桃，三種風味一次滿足。內含廣式棗泥核桃月餅(每入75g)2入、滷肉綠豆椪(每入70g)2入、肉鬆蛋黃酥(每入65g)2入，禮盒共6入建議售價699元，常溫保存30天。





Fascinée菲斯尼法式馬卡龍【薇拉妮卡月之城經典八入禮盒】





主打減糖、加大厚餡、造型可愛又獨特的甜點馬卡龍口味多變，讓人看得目不轉睛，經典八入有月宮仙子、玉兔寶寶、花好月圓、濃郁起士、青檸、伯爵奶茶、巧克力霜淇淋、焦糖布蕾8顆建議售價840元，冷凍保存30天。





食芋堂【藍絲可中秋芋寶禮盒】





台灣芋與法國藍絲可奶油熬煮的內餡，搭配半顆鹹鴨蛋、黃金比例降低負擔(左)。超費工的酥皮波蘿造型(中)、栗子造型的芋頭洋果子(右)，每款造型各2入，一盒6入建議售價300元





金月笈食【典藏書型禮盒】





金月笈食的餅不專屬於中秋節，品嘗它可以帶領你走入兒時記憶。台式月餅多層次的味道，正如翻閱一本雋永的書篇，可以發現香甜鹹酥之外的深味，看似簡單樸實卻內含雅韻，他值得你一再品嘗、一再嚼味。內含滷肉餅(葷)3入、紫薯芋頭酥(奶素)3入、綠豆椪(蛋奶素)3入、蛋黃酥(蛋奶素)3入，李百款、駿馬款12入建議售價999元，常溫保存7天。





健康當道》》





香格里拉台北遠東國際大飯店【圓月】精緻養生月餅禮盒





精緻養生月餅禮盒經典雋永的滿足滋味，港點主廚嚴選四款經典廣式口味：伍仁蛋黃、松子仁白蓮蓉、桂圓紅棗及養生月餅，是中秋佳節贈禮首選。用料實在，製程嚴謹，餅皮香醇光滑，內餡綿密細緻，口味款款經典，相伴共賞月圓人團圓時刻。一盒8入(每入50g)建議售價880元，未開封可置常溫、開封後冷藏保存。





加賀屋【紫耀金月】





桃山月餅製程依靠師傅長年的經驗累積，製作過程不使用麵粉，改用白豆沙。餅皮與內餡的比例、濕度都將影響餅皮成色與口感，唯有表面紋路清晰無裂痕，閃著金黃光澤的餅皮才能稱為「黃金皮」。低油低熱量，吃起來爽口無負擔，是健康一族的首選。





日本人的中秋節又稱為「十五夜」，是相聚賞月的日子。紫耀金月‧月餅禮盒以金澤秋夜紅楓之美做為設計發想。結合日本經典工藝─加賀友禪呼應日本金澤秋夜皎潔明月美景，蘊藏的匠心，呈顯雅緻不凡的獨特心意。內含培茶松子、金秋香柚、龍鳳雙果、黑芝核桃、蔓越奶黃、紫芋麻糬，搭配玄米玉露煎茶12入建議售價1,280元，常溫保存28天。





素食 樂米工坊【黑米米蛋黃酥】





運用營養又健康的黑米，改變一般傳統作法，不用傳統烏豆沙餡，改用較為綿密的黃豆沙和鹹起司取代鹹蛋黃，是以健康為導向和美味兼具的一款月餅與你一同分享，素食可食用。12入建議售價780元，常溫保存20天。





甜野新星【茶月濃心月餅禮盒】





使用紅扁豆、非基改黃豆粉、杏仁粉、赤藻糖醇等優質材料製作出無糖無麩質月餅。6入(每入75g)建議售價499元、8入(每入75g)建議售價699元，冷藏保存7天。





經典不敗》》





香港原裝進口 香港九龍酒店【迷你酥皮奶黃月餅】





香港「迷你酥皮奶黃月餅」為九龍酒店首創鎮店之寶，根據獨特秘方精心製做而成。濃滑奶黃餡料以人手拌製，蛋黃完全融入奶黃當中，口感細滑不黏口。不添加人造色素及防腐劑，一一以人手巧製，確保每一枚月餅至臻完美，是送禮自用首選。





「迷你酥皮奶黃月餅」味道香甜濃郁，適合配搭中國茗茶，亦可佐配層次豐富的葡萄酒。享用月餅前，建議烤箱預熱，以150-170℃加熱1分鐘，風味更佳。每盒8粒(每入40g)建議售價1,050元。



