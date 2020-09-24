廣編／DECORTÉ黛珂50週年　周迅接下黛珂亞洲品牌代言人

近日，株式会社高絲（總公司地址：東京都中央區，代表取缔役社長：小林一俊）隆重宣布，將邀約中國著名演員周迅出任集團高端品牌——黛珂DECORTE的亞洲區品牌代言人。





將充滿自信的上質之美傳向世界，是黛珂始终秉持的信念。隨著品牌在全世界受到越来越多消費者的青睞和肯定，黛珂萬中選一，找尋到一位能印證品牌內涵的代言人，来傳遞這份至高之美。2020年，也就是品牌誕生50周年之際，黛珂邀約了華語影壇知名演員周迅擔任品牌代言人，周迅獨特的知性魅力與由內散發出的靈氣，成為黛珂眼中的最佳代言人。更期望藉此向世界呈現，感性和技術融合的“巔峰”印象。





黛珂品牌事業部部長牧島伸彥表示：「周迅女士，是一位能充分表現黛珂品牌所強調的“融合知性與品格的真實之美；超越時光的永恆之美”此一核心價值的女演員。此外，她還富有强烈的社會責任感，而這恰好與黛珂品牌核心價值不謀而合。因此我們特地邀請她成為她成為品牌的亞洲區品牌代言人，向世界呈現出類拔萃的氣質美。」。





而周迅本人表示「我非常榮幸能擔任黛珂品牌代言人。其實我本人早就是黛珂 保濕美溶液和AQ甦活系列的忠實粉絲，也非常有幸能將黛珂的魅力傳遞給全世界。」





周迅將攜手品牌演出明星商品【黛珂 保濕美容液】全新廣告，全新廣告於2020年9月23日起，於中國地區率先啟用，為黛珂50週年暖身。品牌正式邁入50週年的11月開始，則會在亞洲各國百貨賣場、國際機場以及免稅店等陸續展開宣傳活動，屆時全亞洲都能看見由周迅所詮釋的原生之美。



